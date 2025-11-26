Delta inaugura la primera Electrolinera de Panamá en Ciudad del Saber

Ciudad de Panamá, Panamá/Petróleos Delta marca un nuevo hito en la movilidad eléctrica del país con la inauguración de la primera electrolinera de Panamá, ubicada en la Estación Delta Ciudad del Saber. Este proyecto pionero redefine el concepto de estación de servicio, integrando energía, sostenibilidad y tecnología en un mismo espacio.

El proyecto “Electrolinera Delta Ciudad del Saber” es la primera estación de servicio diseñada con enfoque en la movilidad eléctrica. Cuenta inicialmente con tres cargadores rápidos de 50 kW, y con infraestructura diseñada para crecer de la mano con las necesidades futuras., permitiendo la incorporación de hasta siete puntos de carga adicionales, en línea con la visión de Delta de avanzar hacia un modelo energético más limpio y sostenible.

“Con la creciente adopción de vehículos eléctricos, es esencial que desarrollemos una infraestructura que facilite su uso y se alinea con las necesidades de los consumidores de recargas eléctricas. Al ofrecer un acceso fácil y conveniente a la electricidad, incentivamos a más personas a considerar alternativas sostenibles al transporte tradicional”, destacó Augusto Gerbaud, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Petróleos Delta.

La electrolinera Delta ofrece una experiencia de espera cómoda y moderna, ubicada en el entorno natural y tecnológico que brinda la Ciudad del Saber, un ecosistema que impulsa la innovación y la sostenibilidad.

Compromiso ambiental y diseño responsable

El proyecto fue desarrollado en alianza con Ciudad del Saber bajo los más altos estándares ambientales y cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Ambiente, superando todas las normas vigentes durante la construcción y operación e incorporando tecnologías adicionales para hacer de esta una estación modelo en sostenibilidad, diseñada para responder a las necesidades de los clientes del área.

Delta ha priorizado la preservación del entorno natural, con un diseño que procuró conservar los cinco árboles de espavé que forman parte del paisaje original del terreno con alturas que alcanzan hasta los 19 metros y diámetros de hasta 1.8 metros. Estos árboles fueron cuidadosamente protegidos durante la construcción, , asegurando la armonía entre la infraestructura y el ecosistema local.

Energía solar y materiales reciclados

Como parte del compromiso con la eficiencia energética, la estación cuenta con un sistema fotovoltaico de 45 kW de capacidad instalada, que permite un ahorro aproximado de 36 toneladas de CO₂ anuales. Durante su vida útil de 25 años, el sistema evitará la emisión de más de 721 toneladas de CO₂, equivalentes a la absorción de 33 mil árboles maduros o más de 100 hectáreas de bosque.

Otras iniciativas sostenibles incorporadas al proyecto incluyen:

• Uso de luminarias LED para mayor eficiencia energética.

• Mobiliario fabricado con plástico reciclado, en colaboración con la iniciativa Botellas de Amor, reutilizando 622 kg de plástico.

• En el mediano plazo contara con punto de acopio para recolección de plásticos reciclados y participación en el programa de llenado de botellas de agua en alianza con la Fundación Marea Verde.

Arte, identidad y naturaleza

El espacio también celebra el arte y la identidad local a través de un mural del artista panameño Fer Garvey, que integra color, naturaleza y sostenibilidad en una sola obra. Esta pieza rinde homenaje a la biodiversidad de la zona y simboliza la conexión entre las personas, la energía y el entorno natural.

“Esta inauguración refleja la visión de Delta como una empresa energética integral que evoluciona con las necesidades del país, aportando soluciones concretas para una movilidad más sostenible”, afirmó Ing. Dina Díaz, Administradora de Proyectos de Petróleos Delta

Con esta iniciativa, Delta se consolida como la primera red de estaciones en Panamá en ofrecer una electrolinera de acceso público, reafirmando su compromiso con la innovación, el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades.