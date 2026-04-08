DRIJA y Marea Verde firman acuerdo para el proyecto Siete Cuencas

La marca internacional de electrodomésticos empotrables, se suma al Panel de Donantes de la fundación en su compromiso con el aporte al desarrollo de proyectos sostenibles en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/DRIJA, marca internacional líderes en el segmento de electrodomésticos empotrables, hace oficial su participación como parte del Panel de Donantes de la fundación Marea Verde para el proyecto Siete Cuencas, en un encuentro realizado el martes 07 de abril en los espacios de La Casa de Wanda, en Panamá.

El proyecto Siete Cuentas, desarrollado por Marea Verde en alianza con The Ocean CleanUp desde el año 2025, es una iniciativa innovadora que busca reducir de forma significativa los desechos que llegan a la Bahía de Panamá a través de la intervención de los siete ríos que desembocan en ella.

En una primera etapa, este proyecto se encuentra enfocado en los tres ríos más contaminados: Río Abajo, Juan Díaz y Matías Hernández. Sin embargo, el alcance de este programa será incluir a Curundú, Matasnillo, Tocumen y Tapia, y Cabra.

Compromiso empresarial con propósito.

DRIJA, como parte de sus acciones de responsabilidad social, se une al Panel de Donantes de Siete Cuencas sumándose al propósito de este proyecto por un ecosistema más saludable en la Bahía de Panamá.

La empresa reafirma su compromiso con el país a través de estos proyectos que promueven la sostenibilidad. Panamá representa el hub logístico para DRIJA y a su vez el ecosistema de la Bahía representa un hub ecológico estratégico para muchas especies.

Muchos desechos arrojados semana a semana en los ríos de Panamá pertenecen a electrodomésticos en desuso que no recibieron a tiempo el debido tratamiento para su reciclaje.

Educación ambiental, el punto de partida.

La Casa de Wanda, sede de la fundación y primer Centro de Educación Ambiental en Panamá dedicado a la concientización sobre la crisis del plástico, desde el 2024 ha recibido a más de 10.700 visitantes ofreciendo además el programa Wanda Educa para brindar conocimiento en material de reciclaje a estudiantes y profesores en escuelas cercanas al río Juan Díaz.