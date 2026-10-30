Estudio de Mastercard revela que la ciberseguridad se convierte en una barrera clave para el crecimiento digital de las pymes en Panamá

El 100% de las pymes encuestadas en Panamá acepta pagos digitales y el 62% genera más de la mitad de sus ventas a través de canales digitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina y el Caribe (LAC) han incorporado ampliamente el comercio digital a sus operaciones, pero las preocupaciones sobre la ciberseguridad están surgiendo como el próximo gran desafío para el crecimiento, según el Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, el nuevo estudio regional de Mastercard sobre ciberseguridad de las pymes.

El estudio, que encuestó a 2.400 propietarios y responsables de la toma de decisiones de pymes en 12 países de la región, encontró que el 97% de las pymes ya acepta pagos digitales, lo que demuestra hasta qué punto el comercio digital forma parte de las operaciones cotidianas de estos negocios. Entre las pymes encuestadas en Panamá, la adopción es total: el 100% de las pymes encuestadas acepta pagos digitales. Además, el 62% genera más de la mitad de sus ventas a través de canales digitales y el 84% considera estos métodos de pago fundamentales para sus operaciones diarias. Sin embargo, a medida que aumenta la adopción, las preocupaciones sobre el fraude, los ciberataques y la protección de datos están teniendo un peso cada vez mayor en la confianza de las empresas.

Más de la mitad (51%) de las pymes señala el temor al fraude o a los ciberataques como la principal barrera para aumentar el uso de pagos digitales. Las preocupaciones sobre ciberseguridad también están influyendo en las decisiones empresariales: el 40% de los encuestados afirma que estas preocupaciones han frenado o detenido el uso de herramientas o pagos digitales, mientras que casi un tercio ha pospuesto la expansión del comercio electrónico o la entrada en nuevos mercados.

El 43% de las pymes encuestadas del país afirma que las preocupaciones sobre ciberseguridad han ralentizado o detenido la adopción de herramientas o pagos digitales. El temor al fraude también ha llevado a las empresas a posponer su expansión hacia nuevos mercados, según el 42%; la adopción de nuevos métodos de pago, según el 40%; y el crecimiento del comercio electrónico, según el 39%. De hecho, solo el 2 % afirma que los problemas de ciberseguridad no tienen ningún impacto en la confianza de los clientes en su negocio.”. Estos hallazgos sugieren que, si bien el acceso a los pagos digitales ya no es el principal desafío, la capacidad de operar de forma segura y con confianza en un entorno digital se está convirtiendo en un factor determinante para el éxito futuro de las empresas.

Más allá de las percepciones, la exposición a estas amenazas ya tiene efectos tangibles. El 26% de las pymes panameñas encuestadas reportó haber experimentado un incidente de ciberseguridad durante los últimos 12 meses. Entre quienes atravesaron un incidente, los casos más mencionados fueron phishing (50%), fraude en pagos (46%) y ataques de malware (44%). A su vez, los riesgos que generan mayor preocupación son el fraude en pagos (54%), el phishing (45%) y el robo de datos (44%).

Al mismo tiempo, los propietarios de negocios consideran la ciberseguridad un motor de crecimiento, y no simplemente una medida defensiva. Casi la mitad de los encuestados afirmó que una mayor protección frente al fraude y los ciberataques podría ayudar a sus negocios a lograr un crecimiento adicional del 25% o más, mientras que el 42% identificó el aumento de las ventas en línea y digitales como una de sus mayores oportunidades para los próximos dos años. La relación entre ciberseguridad y crecimiento también es evidente entre las pymes panameñas, donde cerca del 90% considera que podría alcanzar un crecimiento adicional de doble dígito si contara con una protección más sólida frente al fraude y los ciberataques.

A pesar de una mayor conciencia sobre la ciberseguridad, la preparación sigue siendo desigual. Mientras que el 93% de las pymes de la región afirma estar familiarizado con la ciberseguridad, solo el 18% se siente muy preparado para proteger su negocio. Además, una de cada cinco empresas declara no tener un plan de respuesta o recuperación en ciberseguridad.

A nivel local, el conocimiento sobre ciberseguridad es elevado: el 43% de las pymes encuestadas se considera muy familiarizado con el tema y el 56% afirma estar algo familiarizado. En cuanto a preparación, el 49% cuenta con un plan formal de ciberseguridad y el 44% utiliza procedimientos informales. Si bien estas cifras reflejan avances, también evidencian oportunidades para fortalecer la consistencia y ejecución de las medidas de protección. En este sentido, las pymes priorizan recibir capacitación y orientación, así como apoyo para recuperarse después de un incidente, ambas opciones señaladas por el 45%, mientras que el 43% destaca la necesidad de contar con herramientas para prevenir el fraude.

"Para las PYMES, la ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial", expresó Soledad Rovira, Country Manager de Mastercard para Panamá.

"Hoy vemos empresas panameñas cada vez más digitalizadas, que utilizan los pagos digitales como una herramienta para crecer, llegar a más clientes y expandir sus operaciones. Sin embargo, para aprovechar plenamente esas oportunidades es fundamental que cuenten con la confianza y las herramientas necesarias para protegerse frente a riesgos como el fraude y los ciberataques. La ciberseguridad se ha convertido en un habilitador clave para el crecimiento sostenible de los negocios", agregó Soledad Rovira.

Para ayudar a las empresas a fortalecer la confianza digital, Mastercard continúa invirtiendo en tecnologías y servicios que ayudan a identificar, prevenir y responder ante las ciberamenazas. A través del Mastercard Trust Center, Mastercard ofrece un centro gratuito de educación y recursos sobre ciberseguridad para pymes de América Latina y el Caribe, que brinda investigaciones, capacitaciones, evaluaciones, herramientas y orientación práctica para ayudar a las empresas a fortalecer su ciberresiliencia. Disponible a través de emisores locales seleccionados y socios de la industria, soluciones como My Cyber Risk, impulsada por RiskRecon, y Protección contra el Robo de Identidad (ID Theft Protection) ayudan a las empresas a comprender mejor sus exposiciones en materia de ciberseguridad, fortalecer su preparación ante riesgos cibernéticos y respaldar la protección de la identidad.

El compromiso de Mastercard con el fortalecimiento de la ciberseguridad de las pymes en América Latina y el Caribe forma parte de su compromiso global de conectar y proteger a 500 millones de personas y pequeñas empresas en su camino hacia la salud financiera para 2030.

Alcance y metodología de la investigación

El Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook se basa en una encuesta realizada durante el segundo trimestre de 2026 a 2.400 propietarios de pymes y altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones en 12 mercados de América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Puerto Rico).

La investigación incluyó a 200 propietarios de pymes en Panamá y altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones. Los resultados locales tienen un margen de error aproximado de ±6,9%, con un nivel de confianza del 95%.

Mastercard se asoció con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), una firma de inteligencia de mercado especializada en la industria de pagos, para realizar el estudio. Los resultados ofrecen una perspectiva regional sobre la adopción de pagos digitales por parte de las pymes, su nivel de preparación en ciberseguridad y el papel de la confianza digital como impulsora del crecimiento futuro de las empresas.