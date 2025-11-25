Ford, FundAyuda y Mujer + Panamá se unen para promover la prevención del cáncer de mama y el autocuidado femenino

El encuentro reunió a decenas de mujeres en un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la importancia del autocuidado y la detección temprana, dos pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama.

Ciudad de Panamá/En el marco de la cinta rosada, Ford Centroamérica, en alianza con Mujer + Panamá y FundAyuda, llevó a cabo una jornada de sensibilización enfocada en la prevención del cáncer de mama y el cuidado integral de la salud femenina, bajo el lema “La prevención también es liderazgo”.

El encuentro reunió a decenas de mujeres en un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la importancia del autocuidado y la detección temprana, dos pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama.

“Para Ford, promover la prevención no es solo una acción de responsabilidad social, sino un acto de liderazgo femenino. Cada esfuerzo orientado a fortalecer la salud y el bienestar de las mujeres representa una contribución directa a su empoderamiento y a la construcción de comunidades más saludables”, destacó Vivian T. Dávila, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Ford en Centroamérica y el Caribe.

“Cuidar con propósito significa acompañar, educar y crear conciencia de que la detección temprana salva vidas”, expresó Maruquel Kahn, directora ejecutiva de FundAyuda, quien compartió el compromiso de la organización con la promoción del autocuidado y la atención integral de las pacientes.

El evento también contó con la participación de la doctora María Guadalupe Ramírez Salazar, ginecóloga obstetra, quien abordó el tema “Cuidarte es amarte: una guía práctica para tu salud”, destacando la importancia de la educación preventiva como herramienta de empoderamiento femenino.

Asimismo, la doctora Mirellis Quintero, médico nutriólogo funcional, y Marisela Vásquez, Health & Wellness Coach - nutricionista funcional, desarrollaron la cápsula “Tu mejor medicina: prevención, sanación y mindful eating”, enfocada en promover hábitos saludables y una relación consciente con la alimentación.

A lo largo de la jornada, las participantes compartieron experiencias, intercambiaron conocimientos y reforzaron el valor del apoyo entre mujeres para enfrentar los desafíos asociados al cáncer de mama.

Desde hace más de 27 años, Ford Motor Company impulsa la iniciativa “Guerreras Rosadas” (Ford Warriors in Pink), un programa educativo y de apoyo emocional que promueve la detección temprana del cáncer de mama y contribuye a la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro que brindan acompañamiento a pacientes y familiares.