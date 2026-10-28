Galaxy Z Flip8: el accesorio de moda que también es teléfono

Con apenas 6.1 mm de grosor, un diseño pensado como objeto de estilo y funciones de cámara manos libres, la tecnología plegable redefine cómo nos vestimos y nos expresamos a diario

Ciudad de Panamá, Panamá/Hay días en que el clóset no es el único lugar donde se piensa el outfit del día. Cada vez más, el teléfono forma parte de esa ecuación: se guarda en el bolsillo de un blazer, se asoma en una cartera pequeña, se convierte en ese detalle que combina —o desentona— con el resto del look. Ahí es donde entra el nuevo Galaxy Z Flip8, el plegable más delgado y ligero que Samsung ha hecho hasta ahora, con apenas 180 gramos y 6.1 mm de grosor una vez abierto.

Doblado, cabe literalmente en la palma de la mano. Es del tamaño de un espejo compacto, de esos que caben en cualquier bolsillo sin que se note el bulto, y esa es justo la idea: que el teléfono deje de ser un objeto que hay que "acomodar" en el atuendo y se convierta en uno más de los accesorios del día, junto a los aretes, el reloj o el bolso.

La pantalla externa que simplifica la rutina

Pero lo interesante no es solo el tamaño. Es lo que la pantalla externa —la FlexWindow— permite hacer sin necesidad de abrir el teléfono. Contestar un mensaje, ver la hora de la próxima cita, revisar el clima antes de salir o activar la cámara: todo eso ocurre en esa pantalla frontal, rediseñada para funcionar casi como una segunda interfaz completa. Es la diferencia entre sacar el teléfono del bolso y solo mirar la muñeca, como quien consulta un reloj.

Fotografía manos libres y detalles con estilo

Y luego está el momento que todos conocemos: la selfie improvisada. Ya sea en un rooftop al atardecer, en la fila de un concierto o simplemente porque la luz de esa tarde estaba perfecta. Con FlexCam, el Flip8 permite apoyar el teléfono medio abierto sobre cualquier superficie —una mesa, un barandal, el borde de una ventana— y tomar fotos completamente manos libres, con vista previa en tiempo real desde la pantalla externa. No hay que estirar el brazo ni pedirle el favor a un desconocido. La cámara de 50 MP se encarga del resto, con tonos de piel naturales y ese efecto de profundidad que hace lucir cualquier foto casual como si tuviera dirección de arte.

Para quienes disfrutan de las selfies tipo espejo —ese ángulo que tanto se ve en redes— Flip8 tiene una función pensada exactamente para eso, además de la posibilidad de personalizar lo que aparece en su pantalla externa: desde un fondo con el outfit del día hasta accesos directos a las apps que más se usan al salir de casa.

Al final, el Flip8 no compite por ser el teléfono con más funciones técnicas, sino por ser el que mejor entiende cómo se vive el día: entre selfies rápidas, mensajes que no pueden esperar y un diseño que, doblado, parece más un objeto de diseño que un dispositivo electrónico. Disponible en tonos como Graphite, Cream, Pink y, de forma exclusiva en línea, Mint —colores que, convenientemente, también combinan con casi cualquier look.

Para quienes ya están pensando en el cambio, la buena noticia es que migrar es más simple que nunca: con un escaneo de código QR, los datos de un iPhone se transfieren de forma inalámbrica, sin apps adicionales ni configuraciones eternas.