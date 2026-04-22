Grupo Rey autogenera cerca de 14 millones de kwh limpios al año y refuerza su apuesta por la eficiencia energética en Panamá

Cada año, la energía que produce Grupo Rey a través de su planta fotovoltaica y los paneles solares instalados en sus supermercados evita la emisión de aproximadamente 5.600 toneladas de CO2.

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos años, Grupo Rey ha demostrado que la energía limpia no es una aspiración futura, sino una realidad que ya impulsa sus operaciones todos los días. Gracias al apoyo de Corporación Favorita, hoy Grupo Rey mantiene un firme compromiso con la protección del planeta y el desarrollo sostenible de Panamá, buscando siempre mejorar la calidad de vida de todos con quienes se relaciona.

Este compromiso se traduce en inversiones estratégicas en energía renovable y en la optimización constante de su infraestructura, consolidando un modelo de operación alineado con estándares internacionales y fortaleciendo su competitividad.

Actualmente, opera con más de 18.400 paneles solares instalados en su Centro de Distribución en Pacora y en cuatro Supermercados Rey —Calle 13, Milla 8, Coronado y Vista Alegre— convirtiendo sus techos en fuentes de energía limpia.

Gracias a esta infraestructura, Grupo Rey autogenera aproximadamente 13.99 millones de kWh al año, energía que deja de provenir de fuentes convencionales y que contribuye directamente a una operación más eficiente y responsable.

ACCIÓN POR EL CLIMA

“Corporación Favorita llegó a Panamá a finales de 2018 y desde entonces ha estado comprometida no solo con el crecimiento de Grupo Rey, sino con el desarrollo del país. Hasta ahora ha invertido cerca de US $700 millones. De ese monto, más de US $5 millones se destinaron a la construcción de nuestra planta fotovoltaica en el Centro de Distribución. Nuestro compromiso con el ambiente y con Panamá es claro”, señaló Juan Pablo Durán, Vicepresidente Ejecutivo y de Supply Chain de Grupo Rey.

Este proyecto de autoconsumo en Pacora es el más grande de su tipo en el sector privado en Panamá y la región. Ahí, la producción mensual alcanza, en promedio, el 112 % del consumo eléctrico.

En los supermercados donde operan sistemas solares, la energía limpia cubre entre el 56 % y el 65 % del consumo eléctrico de las operaciones, fortaleciendo la eficiencia energética del negocio y reduciendo su huella ambiental.

PANAMÁ Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

La conmemoración del Día Mundial de la Eficiencia Energética cobra especial relevancia en un país como Panamá, que ha consolidado una de las matrices energéticas más limpias de América Latina, con más del 80 % de su generación proveniente de fuentes renovables, principalmente hidroeléctrica, solar y eólica.

En este contexto, el rol del sector privado resulta clave para avanzar hacia modelos de autoconsumo, eficiencia operativa y reducción de emisiones. En este marco, Grupo Rey, como parte de Corporación Favorita, impulsa esta transformación bajo una visión de triple impacto que busca generar valor compartido para el negocio, la gente y el planeta.