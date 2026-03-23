Este es el nuevo producto que sorprendió en El Chicle con ¡50% más de proteína!

¡A la mesa del podcast más chicloso de Panamá llegó un producto que nos dejó con la boca abierta!, y es que sí, brinda 10 gramos de proteína por porción, lo que la convierte en una opción ideal para deportistas y personas con un estilo de vida activo.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un mundo donde el ritmo de vida no se detiene, la nutrición se ha convertido en el pilar fundamental para quienes buscan rendir al máximo, ya sea en el gimnasio, en la oficina o en las tareas cotidianas. Bajo esta necesidad, surge una propuesta innovadora que está dando de qué hablar en cada rincón del país: la nueva Leche Evaporada Ideal con 50% más de proteína. ¡Y los chiclosos ya tuvieron oportunidad de verla EN VIVO!

Un Lanzamiento con Sabor y Energía

Como pudimos observar en el más reciente episodio del podcast "El Chicle", el entusiasmo por este producto no es casualidad. Durante la transmisión, los presentadores mostraron con sorpresa y humor cómo un envase de proteína tradicional guardaba en su interior el verdadero secreto: la lata de Ideal 50% más proteína.

El producto destaca por ofrecer 10 gramos de proteína por porción, una cifra significativa que lo posiciona como una opción superior frente a las alternativas convencionales. Esta característica la convierte en la elección ideal para deportistas y personas con un estilo de vida activo, quienes requieren un aporte proteico constante para la recuperación de sus tejidos y el mantenimiento de su energía.

Versatilidad en la Cocina

Uno de los puntos más fuertes resaltados en el video es la versatilidad. Ya no hay excusas para no consumir la proteína necesaria. La leche evaporada Ideal +Proteína se integra perfectamente en:

Batidos Post-Entreno: Para una recuperación muscular eficiente.

Para una recuperación muscular eficiente. Comidas Diarias: Desde salsas hasta cremas, elevando el valor nutricional de los platos tradicionales.

Desde salsas hasta cremas, elevando el valor nutricional de los platos tradicionales. Bebidas Cotidianas: El café de la mañana o el chocolate de la tarde ahora vienen con un "boost" extra de fuerza.

Como mencionaban entre bromas los conductores más chiclosos de todo Panamá, este producto está diseñado para llevar a cualquiera a su "prime" (su mejor momento físico). La combinación de tradición, sabor y un alto contenido funcional hace que Ideal +Proteína no sea solo un lanzamiento más, sino una evolución necesaria en la canasta básica del panameño moderno.

Si buscas una forma sencilla, económica y deliciosa de mejorar tu ingesta diaria de macronutrientes, este producto es, sin duda, la respuesta.