Comunidad repara su carretera ante falta de respuesta del MOP en Penonomé

Los residentes han realizado diversas actividades para financiar estas labores, ya que se encuentran desesperados.

Penonomé, Coclé/Al norte del distrito de Penonomé, los ciudadanos del corregimiento de Chiguirí Arriba se pusieron manos a la obra y, sin esperar la ayuda del Ministerio de Obras Públicas (MOP) —que aseguran no llega—, iniciaron un proceso de parcheo de la vía desde el sector de El Centavo hasta Chiguirí Arriba.

Los residentes han realizado diversas actividades para financiar estas labores, ya que se encuentran desesperados: el transporte público ha dejado de ingresar al área debido al mal estado de la carretera. Además, se trata de una vía clave para la producción local.

Durante años, los moradores aseguran que han solicitado al Ministerio de Obras Públicas la construcción de esta carretera, sin obtener respuestas concretas.

“Poco a poco se va deteriorando y lo que estamos tratando es que no se siga dañando más”, expresó Alexis Martínez, uno de los residentes. Agregó que los trabajos iniciaron en el sector de El Centavo hacia Chiguirí Arriba y que esperan continuar con las jornadas de parcheo.

Por su parte, el transportista Carlos Benítez manifestó: “Ya no aguantamos el mal estado del camino. Los vehículos están completamente deteriorados. Tomamos la decisión, junto con la comunidad, de tratar de mejorar un poco la vía con el apoyo de quienes han podido colaborar”.

La situación es preocupante, ya que el deterioro prolongado de la carretera ha provocado que muchos transportistas suspendan el servicio, debido a los constantes daños en sus vehículos.

Se trata de un problema recurrente que, según los residentes, se repite cada cinco años en el norte del distrito de Penonomé. No obstante, mantienen la esperanza de que finalmente se construya esta importante vía, fundamental para la producción de la zona.

Con información de Nathali Reyes.