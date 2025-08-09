Samsung trae a Panamá los nuevos Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7

La innovación plegable llega con estilo, potencia y una oferta por tiempo limitado

Los usuarios podrán adquirir estos nuevos dispositivos con beneficios exclusivos en tiendas Samsung.
Los usuarios podrán adquirir estos nuevos dispositivos con beneficios exclusivos en tiendas Samsung.
09 de agosto 2025 - 11:59

Ciudad de Panamá, Panamá/Samsung Electronics anuncia la llegada oficial a Panamá de sus más recientes dispositivos plegables: el Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE. Esta nueva generación de smartphones redefine lo que un teléfono puede hacer, combinando lo mejor de la innovación con diseño elegante, funciones potenciadas por inteligencia artificial y una experiencia única en su clase.

¡Con pantallas más brillantes y resistentes!
¡Con pantallas más brillantes y resistentes!

Para celebrar este lanzamiento, Samsung ofrece una promoción especial por tiempo limitado, válida hasta el 17 de agosto, o hasta agotar existencias. Los usuarios podrán adquirir estos nuevos dispositivos con beneficios exclusivos en tiendas Samsung.

Por la compra de Galaxy Z Fold7, te llevas el doble de memoria más un E-voucher de $150 canjeable en la tienda online de Samsung. Si adquieres el Galaxy Z Flip7 o el Galaxy Z Flip7 FE, te llevas el doble de memoria y un E-voucher de $50. Promoción sujeta a disponibilidad de inventario.

Con pantallas más brillantes y resistentes, mejoras significativas en cámara, funciones de productividad como multitarea optimizada y herramientas de IA generativa, los nuevos Galaxy Foldables ofrecen una experiencia móvil superior tanto para quienes buscan rendimiento como para quienes valoran el diseño y la creatividad.

¡Los nuevos Galaxy Foldables ofrecen una experiencia móvil superior!
¡Los nuevos Galaxy Foldables ofrecen una experiencia móvil superior!

“Con esta nueva línea, reafirmamos nuestro compromiso de poner la tecnología más avanzada al alcance de nuestros usuarios en Panamá. El Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Z Flip7 representan el futuro de la movilidad, y el Galaxy Z Flip7 FE democratiza la innovación plegable con una propuesta más accesible”, comentó José Joaquin Urbina - Director Senior de Experiencias Móviles de Samsung.

Durante las primeras semanas del lanzamiento, los usuarios podrán acceder a experiencias exclusivas en tiendas seleccionadas de Samsung, donde podrán probar las nuevas funciones AI, recibir asesoría personalizada y conocer más sobre el ecosistema Galaxy.

Los nuevos dispositivos ya están disponibles en puntos de venta oficiales, tiendas Samsung y tienda online https://shop.samsung.com/latin/pa/.

