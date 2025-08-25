St. Georges Bank y Mapfre renuevan alianza con una tarjeta de crédito con más beneficios

¡Protege lo que más importa y ahorra en cada paso con tu tarjeta Mapfre de St. Georges Bank!

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la idea de brindarle mayores beneficios a sus clientes, St. Georges Bank y Mapfre anuncian el relanzamiento de su tarjeta de crédito Mastercard MAPFRE, la cual mantiene un programa de beneficios y descuentos exclusivos en pólizas de autos, incendio, accidentes personales y viajes, entre otros.

“En St. Georges Bank estamos comprometidos con brindarle a nuestros clientes soluciones financieras y productos innovadores que les proporcionen mayor protección en su vida diaria. El relanzamiento de nuestra tarjeta Mastercard MAPFRE es una gran noticia para los amantes del ahorro, ya que trae más descuentos, más beneficios y la promesa de hacer que cada compra en farmacias cuente”. Señaló Elba Guevara, Vicepresidente Adjunto de Medios de Pago

Con esta tarjeta los clientes pueden obtener hasta 15% de descuento en pólizas de auto, 5% en pólizas de incendio, accidentes personales y seguros de viajes, y 5% de cashback por compras en farmacias.

Además, la tarjeta Mastercard MAPFRE ofrece membresía gratis al realizar 4 transacciones al mes, Cuotas Promerica que permite pagar en plazos de 3, 6, 9 o 12 meses al 0 % de interés las pólizas de Mapfre y tarjetas adicionales gratis.

“Esta alianza reafirma nuestro compromiso con ofrecer protección real y accesible a más personas. Con la tarjeta Mastercard MAPFRE, los clientes acceden a coberturas sólidas con beneficios exclusivos que hacen más fácil cuidar lo que más importa: su salud, su auto y su tranquilidad. Desde MAPFRE, seguimos innovando en soluciones que combinan seguridad y ahorro en el día a día”, expresó Manuel Rodríguez, Director de Negocios y Clientes de MAPFRE.

Esta tarjeta también cuenta con el respaldo de la tecnología de Mastercard; líder global en tecnología de pagos comprometido con la innovación, la seguridad y la inclusión financiera. A través de su ecosistema de soluciones digitales, Mastercard facilita experiencias de pago más rápidas, seguras y accesibles, adaptándose a las necesidades siempre cambiantes de los consumidores y empresas.

Para obtener más información sobre cómo adquirir la tarjeta Mastercard MAPFRE, los interesados pueden visitar el sitio web de St. Georges Bank: www.stgeorgesbank.com