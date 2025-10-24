Supermercados Xtra avanza en el ranking MERCO 2025 y se posiciona entre las 20 empresas con mejor reputación del país

La mejora de Xtra responde al fortalecimiento de su gestión corporativa, la responsabilidad social, la innovación, la relación con los consumidores y la generación de empleo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Supermercados Xtra consolidó su liderazgo en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) 2025 al escalar hasta el puesto 16 del ranking general, avanzando cinco posiciones frente a 2024. En el listado sectorial de Supermercados y Distribución de Alimentos, la compañía subió al segundo lugar, reforzando su reconocimiento entre los actores más relevantes del retail panameño.

El resultado se enmarca en una medición rigurosa que evaluó a más de 300 empresas en el país, a través de 14,352 encuestas, seis evaluaciones independientes y 24 fuentes de información. MERCO es el único monitor de reputación auditado por KPMG, lo que garantiza transparencia e independencia en el proceso.

La mejora de Xtra responde al fortalecimiento de su reputación en dimensiones como la gestión corporativa, la responsabilidad social, la innovación, la relación con los consumidores y la generación de empleo. El ranking considera la valoración de directivos empresariales, analistas financieros, periodistas económicos, catedráticos, organizaciones sociales, consumidores y trabajadores.

Indira D’Oyen, Directora de Asuntos Corporativos de Supermercados Xtra, destacó que este ascenso refleja la evolución de la empresa en reputación y compromiso con sus públicos clave.

“Subir al puesto 16 en el ranking general y alcanzar el segundo lugar en el sector supermercados es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de nuestros colaboradores, la confianza de nuestros clientes y el impacto positivo que estamos construyendo en las comunidades. Este resultado confirma que nuestra visión de negocio responsable, asequible e innovadora está generando valor real en el país”, destacó D’Oyen.

Con presencia desde Tortí hasta Puerto Armuelles con 58 sucursales y un enfoque en calidad, conveniencia y precios accesibles, Supermercados Xtra fortalece su posicionamiento como marca cercana y confiable para las familias panameñas. La empresa también ha reforzado sus programas de sostenibilidad, empleabilidad y atención al cliente, elementos clave para su avance en MERCO 2025.

“Seguiremos trabajando para ser un actor relevante en la economía y un aliado de los hogares panameños. Este reconocimiento nos motiva a continuar creciendo con propósito y responsabilidad”, afirmó D’Oyen.

El monitor destaca a las compañías que mejor gestionan su reputación desde la realidad de sus acciones. En esta edición, MERCO vuelve a situarse como referencia regional al integrar variables de reputación digital, desempeño social, atracción de talento y percepción de expertos y ciudadanía.