Los Zapata, la familia más divertida del país vuelve con su segunda temporada: Más ocurrencias, más risas e invitados especiales

¡La serie digital que refleja la vida cotidiana de una familia panameña regresa con más diversión!

Ciudad de Panamá, Panamá/La familia más divertida de Panamá está de vuelta. Los Zapata regresan en su segunda temporada con más enredos, ocurrencias y momentos únicos que solo ellos pueden protagonizar.

En esta nueva entrega, las risas estarán aseguradas: entre situaciones familiares, escenas que reflejan la vida cotidiana panameña y ese toque especial que caracteriza a los Zapata, cada episodio se convierte en un espejo de lo que vivimos en casa, pero contado con humor y mucha autenticidad.

“Si en la primera temporada ya nos hicieron reír y emocionarnos, en esta llegan con más fuerza, con historias más cercanas y personajes que conquistan desde el primer minuto”, destacó Javier Sarmiento, Gerente de Mercadeo e Imagen Corporativa de Banesco Panamá

Además, la serie contará con sorpresas e invitados especiales, lo que promete episodios llenos de frescura y entretenimiento que harán que la audiencia no quiera perderse ni un solo momento.

Los Zapata ya forman parte de la cultura digital panameña y regresan para seguir conquistando a su público con historias familiares que entretienen, conectan y sacan sonrisas.

No te quedes fuera de la conversación: todos los episodios estarán disponibles en el canal de YouTube de Banesco Panamá, donde la familia más querida de la pantalla digital invita a vivir esta nueva aventura.