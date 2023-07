¡Se acabó el amor! Ariana Grande se divorcia tras dos años de matrimonio

Ariana Grande se está divorciando de su esposo Dalton Gómez, tras 2 años de casados y aseguran que la pareja se separó desde los primeros meses de este 2023.

Ariana Grande es una de las artistas internacionales más populares de la industria musical. La cantante lleva un tiempo alejada del foco mediático y centrada en sus diferentes proyectos profesionales, pero su reciente presencia en la final de Wimbledon ha vuelto a poner todas las miradas en ella.

Durante el fin de semana, Ariana Grande fue captada en Wimbledon, en donde la prensa destacó que no portaba su anillo de bodas, por lo que las sospechas de la ruptura de su matrimonio fueron incrementando pues ya desde hace varios meses la intérprete de “Thank You, Next” no usaba su anillo.

La última vez que la cantante fue vista con su anillo de bodas en un evento público fue en abril.

Recordemos que la artista llevaba casada con Dalton Gomez desde el año 2021. Una relación que se había llevado en la más estricta intimidad y que solo hemos podido ser testigos de ciertos momentos que la pareja quiso compartir en redes sociales.

Fue durante las primeras horas de este lunes 17 de julio, cuando el medio TMZ anunció que la cantante y su ahora expareja se separaron el pasado mes de enero, sin embargo, trataron de reconciliarse pero los esfuerzos fueron en vano.

Aunque fuentes cercanas a la pareja, indican que ambos siguen siendo amigos y todavía hablan por teléfono con regularidad, pero el matrimonio ya está terminado.

Los motivos de la separación aún no han sido revelados, pero se sugiere que los problemas habrían surgido desde antes de diciembre de 2022, cuando Ariana tuvo que desplazarse a miles de kilómetros de distancia para filmar la película “Wicked”. Sin embargo, pese a las especulaciones, ambos estarían llevando un divorcio alturado y amistoso.