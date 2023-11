¿Se acabó el amor? Esta es la señal que apunta a una ruptura entre Bad Bunny y Kendall

Ciudad de Panamá/Una de las parejas más inesperadas del año podría haber terminado su relación de apenas nueve meses. Y es que Kendall Jenner y Bad Bunny sorprendieron al mundo con sus inesperadas apariciones en eventos en donde se les ha visto en modo amoroso y exhibiendo lo que a todas luces es más que una amistad. Sin Embargo, luego de su última aparición juntos en el mes de octubre, la modelo ha subido posibles indirectas que despertaron la hipótesis sobre la ruptura de estos dos famosos.

En una publicación de Instagram, Kendall Jenner escribió una pequeña carta de despedida para alguien y sus seguidores especulan que se trata de su relación con el cantante puertorriqueño.

"Lo que está hecho para mí, simplemente me encontrará", escribió la modelo en la descripción de una foto con el atardecer. Eso fue todo y bastó para que sus 294 millones de seguidores iniciaran con los rumores acerca de la ruptura.

Muchos comentarios se han llenado de preguntas sobre a quién le ha escrito esa publicación: "Suena a un post de rompimiento" comentó un fan, "¿Acaso el conejo malo te lastimó?", dice otro. Incluso, hasta hace poco los fans de Kendall habían informado que ambos se habían dejado de seguir por un día en redes sociales, aunque al día siguiente, ya volvían a aparecer en su lista de seguidos. Lo que intensificó los rumores.

La última vez que se vieron juntos fue el pasado 29 de octubre cuando salieron juntos a desayunar en Beverly Hills y de la fiesta de Halloween que organizó la modelo en la que se disfrazó de Marilyn Monroe y el rapero iba vestido de traje. La pareja siempre ha tratado de llevar su relación en privado desde que se conociera que salían juntos desde el pasado mes de febrero.

Por su parte, Bad Bunny, dejó claro que no le debía a nadie una explicación sobre su historia de amor con la modelo, de 28 años: "No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan", señaló a la revista Vanity Fair. "Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclarar nada a nadie".

Hasta el momento no han salido declaraciones oficiales que desmientan esta posible ruptura, ni tampoco fotos de ambos artistas en donde se les vea juntos. Por lo que cada vez más la hipótesis sobre la finalización de su relación, toma más fuerza.