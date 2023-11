Estos son los diez temazos que compiten por Canción del Año en los Latin Grammy

Una de las categorías más codiciadas por los artistas, sin duda es Canción del Año, el galardón que certifica no solo el éxito comercial, sino también el reconocimiento de la crítica especializada de la industria musical. En ocasión de la ceremonia de entrega de los Premios Grammy Latinos que se celebran este jueves en Sevilla, España, te compartimos las diez temazos que compiten en la categoría Canción del Año.

“Acróstico”

Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.V.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira, songwriters (Shakira)

“Acróstico” es una sentida carta de amor de la reina del pop Shakira a sus hijos Milan y Sasha, tras la separación de su padre, Gerard Piqué. Se trata de una poderosa balada de pop a base de piano con las dulces voces de sus hijos, y con una letra vulnerable que describe la fuerza que le da a la colombiana el amor de sus pequeños. Shakira coescribió la canción con un equipo de oro colombiano: Kevyn Mauricio Cruz Moreno y L.E.X.V.Z, del colectivo La Crème, y su habitual colaborador Luis Fernando Ochoa, con quien trabajó por primera vez en 1995 en el icónico disco Pies descalzos. Shakira estableció un récord al ser la primera mujer con tres nominaciones en la categoría de Canción del Año, y tiene siete en total este año.

“Amigos”

Pablo Alborán & Maria Becerra, songwriters (Pablo Alborán featuring Maria Becerra)

Pablo Alborán muestra una faceta diferente de su arte pop con “Amigos”. El cantautor español se unió a la estrella Maria Becerra para crear la letra de la canción — la más destacada de su álbum La cua4rta hoja — que celebra el poder de la amistad. Las influencias flamencas del país natal de Alborán chocan con los ritmos de reggaetón que frecuentan los éxitos de la intérprete argentina. Mientras que la mayoría de las canciones urbanas de hoy en día pueden contar con un equipo lleno de compositores, la magia de “Amigos” se basa exclusivamente en las letras de Alborán y Becerra, que recomiendan una noche divertida con amigos para remediar los momentos oscuros de la vida.

“De Todas Las Flores”

Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)

“De todas las flores”, la canción titular del primer álbum de material nuevo de Natalia Lafourcade desde Hasta la raíz, ganador del Latin GRAMMY en 2015, fue escrita en 2018 durante una dolorosa ruptura amorosa. Lafourcade, una de las cantautoras más destacadas de México, compartió en redes sociales que inicialmente la relación rebosaba “de pasión y fuegos artificiales, y luego se deterioró en agonía y autodestrucción”. Partiendo del trasfondo de un groove de bossa nova, una exuberante armonización de boleros y líneas de piano rumiantes, “De todas las flores” se impregna de nostalgia y melancolía en un momento y, al siguiente, resurge orgánicamente en torno a temas de renacimiento y renovación. Oscilando entre dualidades de la angustia y la esperanza se le hace natural a Lafourcade, cuya destreza y gama vocal — desde tonos cálidos, infundidos de jazz, hasta vuelos de voz soprano — imprimen en la canción una calidad cinematográfica que parece estar suspendida entre el duelo por el pasado y un deseo de entregarse al presente.

“Ella Baila Sola”

Pedro Julián Tovar Oceguera, songwriter (Eslabon Armado, Peso Pluma)

A paso rápido, tras el éxito mundial de “El Belicón”, el tema que catapultó al sinaloense Peso Pluma, irrumpe en escena “Ella baila sola”, un corrido tumbado del cantautor Pedro Julián Tovar Oceguera, vocalista principal de la banda Eslabón Armado. “Ella baila sola” se posicionó rápidamente como primera entre los primeros. Con casi mil millones de reproducciones, fue la canción más escuchada del verano en Spotify a nivel global, y la primera del género regional mexicano en llegar a la lista de las 10 mejores de Billboard Hot 100. Sin duda, “Ella baila sola” ha hecho que el género regional mexicano sea una parte esencial del contundente crecimiento de la música latina en 2023.

“NASA”

Édgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz, songwriters (Camilo & Alejandro Sanz)

El escritor, compositor y productor Édgar Barrera nos lanza otra vez al límite de su cosmos musical con “NASA”, tema poco común en canciones pop que presenta a un hombre que pide perdón al darse cuenta que la traición amorosa que sospechaba, no existe. Con una dulce y torturada súplica, Barrera logra tocar la sensibilidad de su público que se enternece al escuchar a golpe de arpegio en la rítmica balada: “Perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti, me volvieron mierda el corazón… no quiero que nuestro futuro mi pasado lo destruya…”. “NASA” es otra de las mil maneras que este gran escritor, junto con los talentos de Camilo y Alejandro Sanz, nos lleva a su universo, colgados de cada estrofa que compone.

“Ojos Marrones”

Luis Jiménez, Lasso & Augustín Zubillaga, songwriters (Lasso)

“Ojos marrones” es quizás la poesía más cautiva a las chicas de ojos marrones desde que Van Morrison cantó sus alabanzas en los años sesenta. Desde que se volvió viral por primera vez en TikTok en el verano de 2022, la canción ha llevado al cantautor venezolano Lasso en un torbellino directo a la fama. Pero más allá de su estribillo contagioso y carisma vocal, hay una cualidad universal en el mensaje de la canción: ni una cita romántica perfecta puede compararse con un alma gemela imperfecta. Como Lasso confesó recientemente en una entrevista, “Siento que es muy humano lo que dice la letra… el hecho de tratar de superar a una persona y tratar de salir con alguien nuevo, pero hay momentos donde no logras olvidarla”. Y realmente, ¿hay algo más humano que escuchar lo que dicta el corazón sobre todas las cosas?

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”

Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Shakira & ZECCA, songwriters (Bizarrap featuring Shakira)

En el tema electropop “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, la narración explícita y sin remordimientos de los compositores supone un cambio significativo con respecto a las habituales indirectas en las canciones de ruptura. La 11 veces ganadora del Latin GRAMMY ofrece detalles íntimos de su publicitada separación del astro del fútbol español Gerard Piqué, sin dejar lugar a la ambigüedad, dando nombres y abordando el drama personal de frente. Con frases como “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, la autoproclamada “Loba” escribe un nuevo manifiesto de empoderamiento femenino, desafiando la doble moral impuesta a las mujeres en la industria musical. “…Vol. 53” se distingue por su franqueza y su disposición a enfrentarse a los cotilleos de la prensa sensacionalista, lo que la convierte en una exploración intrépida y convincente del amor y la pérdida en la esfera pública.

“Si Tú Me Quieres”

Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez, songwriters (Fonseca & Juan Luis Guerra)

Yadam González y Fonseca, que junto a Omar Alfanno ganaron Mejor Canción Tropical en la 17.a Entrega Anual de Latin GRAMMY en 2016, se unen esta vez con Yoel Henríquez en el tema “Si tú me quieres”, fusión de estilos tropicales que reúne el vallenato de Fonseca y la bachata de Juan Luis Guerra en una sorpresiva mezcla que supera la suma de sus partes. La música popular dominicana y el pop urbano armonizan en un tema hecho a la medida del estelar dúo. Con este sencillo, el equipo de músicos y compositores ofrece a una nueva generación de admiradores la oportunidad de valorar el legado artístico de Juan Luis Guerra, un maestro que ha contribuido decisivamente a expandir las fronteras de la música latinoamericana.

“Tqg”

Kevyn Maurico Cruz Moreno, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira, songwriters (Karol G featuring Shakira)

Karol G y Shakira colaboran en el explosivo tema de su álbum Mañana Será Bonito, “Tqg”, un himno al poder femenino de la mano de dos de las artistas pop más importantes de Colombia. Tras dos rupturas públicas, Karol G y Shakira canalizan sus emociones para crear un canto mundial del adiós. Junto con su frecuente colaborador, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, y Ovy On The Drums — productor de Karol G — las dos mujeres escriben sobre el éxito y la prosperidad como la mejor venganza contra un ex. “Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande La Bichota”, canta Karol G, mientras que Shakira añade gasolina a la hoguera de los ex con, “Tú te fuiste y yo me puse triple M / Más buena, más dura, más level”.

“Un X100to”

Bad Bunny, Édgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andrés Jael Correa Ríos, songwriters (Grupo Frontera featuring Bad Bunny)

Con apenas un 1 por ciento de batería de móvil restante, Bad Bunny y Grupo Frontera se embarcan en un conmovedor viaje de añoranza y remordimiento en “Un x100to”. Con la pluma de Bad Bunny, Édgar Barrera, Marco Daniel Borrero (alias MAG) y Andrés Jael Correa Ríos, los protagonistas se enfrentan a las secuelas de una ruptura y utilizan su escasa batería para expresar arrepentimiento y nostalgia. En esta irresistible fusión de cumbia y téjano, el puertorriqueño se adentra aún más en el ámbito de la música mexicana, mientras que la banda tejana eleva a nuevas alturas su característico estilo fronterizo. “Un x100to” no sólo muestra el poder perdurable del amor (al tiempo que yuxtapone la efímera duración de la batería de un teléfono móvil), también subraya la versatilidad de Bad Bunny y la posición de Frontera como pioneros modernos del género rústico.