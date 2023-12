Anuel desata polémica tras arremeter contra dos figuras de la música urbana

El retorno de artista de música urbana Anuel AA a las redes sociales luego de estar más de un mes ausente, fue caótico y controversial.

Y es que Anuel encendió las redes con un polémico mensaje en el que arremetió contra Arcángel y Bad Bunny.

Fue en una publicación que hizo Anuel en su cuenta de Instagram en el que, no dudo en tirar unas duras palabras a Arcángel y Bad Bunny.

¿Por qué su mensaje hacia Arcángel?

La semana pasada Arcángel brindó una entrevista a Univisión en donde reveló que ya no considera como su amigo a Anuel.

Por lo tanto, la reciente publicación fue como una respuesta a esa entrevista, pero lo hizo de una forma apuñalante.

“Concierto sold out en Washington DC y tú, Arcángel, esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite pa’ un concierto pa’ poder revivir tu carrera, y tú que esperas pacientemente mam… en todas las entrevistas. Tranquillo, que ya mismito te lleva pal’ deal… brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta", dice la publicación de Anuel en su instagram.

Pero, Arcángel no se quedó atrás y rápidamente respondió a dicha publicación duramente.

"¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ahhhhh y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo terminé mi gira tu cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga", dijo Arcángel.

La controversia entre ambos comenzó cuando el cuñado Arcángel, el violinista y manejador de artistas, Frabián Eli Carrión, demandó a Anuel por incumplimiento de contrato tras despedirlo sin justificación.

Anuel alega que Carrión malverso sus ganancias y les robó dinero.

Datos tomados de El Diario de Hoy y Metro Puerto Rico