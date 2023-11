¿Otro heredero? Una mujer venezolana asegura que Anuel es el padre de su hijo

Ciudad de Panamá/Durante la ausencia de Anuel AA, luego de que fuera sometido a una operación de urgencia en el mes de octubre, el artista se vio envuelto en una nueva polémica debido a un video que circuló en las últimas horas en el que una mujer lo acusa de ser el padre de su hijo y de abandonarla durante su embarazo. El video tiene por título: "Historia de cómo Anuel me abandonó estando embarazada" y es el relato de la historia de amor fugaz que nadie conocía entre una venezolana y el artista.

“Todo empieza porque cuando dio un concierto en Venezuela nosotros tuvimos una pequeña aventura. De esa pequeña aventura yo quedé embarazada. Cuando di a luz yo lo busqué para que reconociera al niño”, dijo en el clip visual, en el que aparece con un niño al que no se le ve el rostro.

En su historia, menciona que incluso propuso realizar una prueba de paternidad al intérprete de “Más rica que ayer”, resaltando la importancia de que el niño tuviera a su padre presente. A pesar de ello, Anuel supuestamente se habría negado a proporcionar apoyo financiero para el niño.

Entre sus declaraciones, asegura que el intérprete rechazó ser el padre del bebé cuando vio su color de piel. “Cuando vio al niño se dio cuenta que era blanco, y él por eso lo negó, simplemente por su color, porque dijo que no era su hijo, que cómo hubiese sido posible que tuviera a su hijo y es blanco. Que no, que eso es algo imposible porque él no tiene hijos blancos, que todos sus hijos son morenos”, declaró.

En el video, la mujer recalca todas las ocasiones en las que intentó acercarse a Anuel para que se hiciera cargo de su hijo y no tener que ser madre soltera. Sin embargo, ninguno de esos intentos dio resultado hasta que por intenciones del mismo cantante un tiempo después decidió volverla a buscar para reconocer al menor, propuesta que ella rechazó.

“Ahora él decidió buscarlo y me demandó. Me demandó porque yo no quiero que él vea a su hijo. Después de todo el hambre, que tuve que salir con mi hijo adelante sola. Ahora él lo quiere buscar. Yo esto no lo considero justo”, añadió la joven, quien pidió apoyo de los seguidores para que se detenga la supuesta demanda en su contra.

Luego que el video se volviera viral, varios usuarios comenzaron a desmentirla en las redes sociales. Uno de los análisis que expusieron es que Anuel realizó su show en Venezuela en abril de este año. Si el niño nació como resultado de un encuentro para esa fecha, es muy pronto para ella haber dado a luz. Además, el menor que se ve en el video parece mayor de un bebé con solo meses de nacido.

Hasta ahora, Anuel AA no se ha pronunciado sobre estas fuertes acusaciones por parte de la venezolana, lo que se sabe es que sigue en recuperación luego de su delicada crisis de salud en los últimos días.