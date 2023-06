¿Se arrepintió? Bad Bunny habla sobre el celular de una fan que aventó

Tras cinco meses del incidente, Bad Bunny finalmente habla del momento en donde le arrebató a una fanática el celular de las manos y lo aventó.

A inicios del 2023, Benito estuvo involucrado en el escándalo más grande de su carrera, luego de que una de sus fanáticas se acercara a él para tomarse una fotografía y este le arrebatara el celular y lo lanzara presuntamente al agua.

Este incidente que lo dejó expuesto al ojo del huracán le sucedió probablemente en el punto más relevante de su carrera, por lo cual muchos empezaron a decir que la fama lo había cambiado.

Este caos provocó que el cantante puertorriqueño perdiera millones de seguidores en redes sociales y que incluso las reproducciones de sus canciones comenzaran a bajar; lo que, a su vez, causó que desapareciera de las redes sociales y decidiera tomarse un año sabático.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone habló un poco de su carrera, su descanso y algunos de sus escándalos. El cantante fue muy honesto al revelar que “ama al mundo, pero luego lo odia”, y así fue como inició hablando de lo ocurrido con su fan y su celular.

"Yo saludaba, '¡Qué lo que!', por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo", explicó Bad Bunny a la revista Rolling Stone. "Al otro día me arrepentí".

El cantante confesó que los videos que se hicieron virales en internet estuvieron sacados de contexto, debido a que el celular aún existe y que incluso existe la posibilidad de que esté en manos de la misma persona que se acercó a él.

De hecho, el famoso dejó claro que el móvil no fue lanzado al mar como se mencionó. "Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto", aclaró.

El argumentó que no tenía planes para disculparse, pues lejos de hacer algo malo, estaba en su derecho debido a que fue la chica quien le faltó el respeto al grabarlo sin su permiso.

Unas semanas después del incidente se dio a conocer la posible relación sentimental con Kendall Jenner, y aunque ninguno de los dos ha salido a confirmar que sea real, han dejado muy claro que ‘lo que se ve, no se pregunta’.

Pese a estar tomando un año sabático, Bad Bunny ha seguido cosechando éxitos como sus dos nominaciones a los MTV Movie & TV Awards y su nominación en el Festival Internaciones de Cine de Cannes por "El apagón".