Asesinan a Ernesto Barajas, intérprete de narcocorridos en México

Según versiones de la prensa mexicana, Barajas recibió amenazas del Cartel Jalisco Nueva Generación en julio de 2023 a través de un letrero, cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California.

Guadalajara, México/Un cantante de música regional mexicana, que en su repertorio tenía canciones dedicadas a bandas del narcotráfico, fue asesinado a balazos este martes en la localidad de Zapopan, en el oeste de México.

Ernesto Barajas, perteneciente al grupo Enigma Norteño, fue asesinado dentro de un estacionamiento, informaron autoridades.

Varios intérpretes de esos temas, conocidos en México como narcocorridos, han sido blanco de la violencia del crimen organizado. A finales de mayo, cinco integrantes del grupo Fugitivo fueron hallados asesinados.

"Desde el momento en que se tuvo el conocimiento del fallecimiento de la persona referida, la Fiscalía del Estado inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos", dijo la fiscalía a la AFP.

La víctima se encontraba dentro del lugar cuando dos sujetos llegaron en motocicleta y dispararon varias veces en su contra, según la policía de Zapopan.

Puedes leer: Muere el streamer 'Jean Pormanove' durante transmisión en vivo tras sufrir maltratos; policía abre investigación

En la agresión murió otro hombre y una mujer resultó lesionada en una pierna.

La agrupación Enigma Norteño tiene cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify.

Entre su repertorio figuran temas dedicados a personajes del narcotráfico como "¿Van a querer más?", dedicada a Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México.

O "Los Chapitos", dedicado a los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

Según versiones de la prensa mexicana, Barajas recibió amenazas del CJNG en julio de 2023 a través de un letrero, cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California.

Los narcocorridos han generado polémica en México. La agrupación Los Alegres del Barranco fue acusada de apología del delito a finales de marzo por haber interpretado una composición que ensalzaba a Oseguera.

Te puede interesar: El rapero Mo Chara del grupo Kneecap compareció ante la justicia por apoyo a Hezbolá