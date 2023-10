La atraparon | TikToker estafó más de 35 mil dólares tras fingir cáncer de páncreas

Ciudad de Panamá/Madison Russo era una figura estrella en la plataforma de tiktok debido a su contenido motivador de lucha contra el cáncer, específicamente de cáncer en el páncreas del cual era víctima y la llevaba a vivir episodios que según ella “acababan” con su vida. Debido a esta complejidad de salud, Madison decidió iniciar con algunos métodos para obtener ayuda económica y así sustentar sus gastos médicos.

Con sus actividades en diferentes redes sociales, la influencer logro recaudar una suma aproximada de $35 mil dólares en casi 1 año gracias a las donaciones que recibía para combatir su enfermedad. El poder de convencimiento de la joven, la llevo a recibir diferentes ayudas por casi todos sus perfiles oficiales hasta que se descubrió su penosa mentira.

En la aplicacio GoFunMe, Madison había establecido una meta de ayuda de $40 mil dólares para costear su tratamiento que ya progresaba con un tumor del "tamaño de una pelota de fútbol, que se envolvía alrededor de su columna vertebral”, según sus declaraciones. Sin embargo, la policía mediática de Iowa, Estados Unidos, empezó una investigación de su perfil de ayuda hasta descubrir que su enfermedad era una estafa.

Además de solicitar donaciones en GoFundMe, Russo también “aceptó donaciones privadas de otras empresas, organizaciones sin fines de lucro, distritos escolares y ciudadanos privados”, según la policía.

No obstante, varios profesionales de la salud pudieron desmentir cada uno de los argumentos de la joven, lo que hizo que se descubriera su engaño. Luego de esto, la joven de 20 años enfrenta una demanda por la devolución del dinero y también cumplirá 100 hora de servicio comunitario.

Al verse descubierta, la joven aseguró que había mentido, no para conseguir dinero, sino para que su familia volviera a estar unida.

"Mucha gente ha estado especulando con el porqué hice esto y cómo alguien que parecía que lo tenía todo ha podido engañar a la gente de semejante manera, no hice esto por avaricia o por dinero. No lo hice por atención. Lo hice para que mi familia volviese a estar unida, Asumo que lo que hice estuvo mal, y estoy muy mal. Si hubiese algo que pudiese hacer para volver atrás, lo haría, pero no puedo", dijo la joven.

Han sido varios casos similares al de Madisson, en los que algunas personas se hacen pasar por enfermos terminales para conseguir dinero, como el de Paco Sanz en el 2021, en el cual recaudó más de 264.000 euros, más de mil millones de pesos, para un supuesto tratamiento contra un tumor. El hombre aceptó pasar dos años en la cárcel por este hecho.