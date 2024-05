Minsa confirma 3 nuevas muertes por dengue en la última semana

Ciudad de Panamá/Tres muertes por dengue se confirmaron en el país, durante la semana epidemiológica No. 19, informó el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), en su más reciente informe.

La cifra sube a 12 las defunciones por la enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, en lo que va de este 2024.

Los decesos se reportaron en las regiones de Chiriquí (1) y dos niños (7 y 5 años), provenientes de la provincia de Colón, quienes fallecieron en el Hospital del Niño.

A la fecha se han confirmado un total de 4, 297 casos acumulados por dengue en todo el país. Las regiones con más casos positivos son: Panamá Metro con 737, Panamá Oeste con 578, Colón con 572, Chiriquí con 434, Bocas del Toro con 409, Panamá Este con 343, y Panamá Norte con 341.

Influenza

Por otra parte, el informe correspondiente a la semana epidemiológica No. 19, no registra defunción por Influenza, no obstante, se registran hasta el día 14 de mayo, 25 hospitalizaciones:

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid con 7

Hospital Santo Tomás con 6

Hospital Nacional con 3

Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera con 3

Hospital Regional Nicolás A. Solano con 3

Hospital Gustavo Nelson Collado con 1

Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos con 1

Hospital Regional Rafael Hernández con 1

La entidad invita a la población en general a la jornada de vacunación que se realiza en los diferentes centros hospitalarios, además de los diversos espacios públicos que se habilitarán para la inoculación masiva contra la Influenza.

Malaria

Para la semana epidemiológica No. 19, se han confirmado 63 nuevos casos de Malaria, siendo la comarca Guna Yala que lidera la tabla con 38; seguido de Darién con 11, comarca Ngäbe Buglé con 6, Panamá Este 3, Panamá Metro 2 y las regiones de Panamá Oeste, Chiriquí y San Miguelito con 1 cada uno.

Gusano Barrenador en humanos

El sistema de vigilancia de Salud Pública ha detectado de manera oficial 33 casos de Gusano Barrenador en humanos en lo que va del 2024, los cuales se encuentran en un rango de edad de 1 año a 94 años, siendo el género masculino quienes ocupan la mayor cantidad con el 64.5 % de los casos (20).

Los casos corresponden a las regiones de Salud de Chiriquí (9 casos), Panamá Oeste (7 casos), Veraguas (5 casos), Panamá Norte (3 casos), Darién (2 casos), Herrera (2 caso), Coclé (2 casos), Panamá Metro (1 caso), comarca Ngäbe- Buglé (1 caso), y Panamá Este (1 caso).

Leishmaniasis, Chikunguya y Zika

En cuanto a Leishmaniasis se registran un acumulado de 425 nuevos casos hasta la fecha, registrando en esta semana 19 un total de 36 casos, divididos en las regiones de Panamá Oeste con 11, Bocas del Toro con 5, Coclé con 4, Panamá Norte, Colón y Veraguas con 3, Panamá Metro y Comarca Ngäbe Buglé con 2, y por último Chiriquí, Darién y Panamá Este con 1.

Mientras con el Zika (6) y Chikunguya (3), se mantienen la misma cantidad de casos detectados en el 2024.

Hantavirus

Para la semana No. 19, no se registra defunciones, ni casos activos, por lo que se mantiene un solo fallecimiento en este 2024.

El Minsa recalca a las personas que mantengan en su casa y su entorno limpio, igualmente granos recolectados (como el arroz y el maíz), los guarden y sellen para evitar que el roedor tenga contacto y dejen sus heces y orina en los alrededores.

Viruela Símica (Monkeypox)

En la semana epidemiológica No. 19, se mantienen registrado 2 casos de Viruela Símica en el 2024, con lo que la cifra se encuentra en 239 casos acumulados hasta la fecha, de los cuales 89 se registraron en el 2022; 148 casos, en el 2023 y 2 en el 2024 (237 hombres y 2 mujeres). 238 personas completaron su aislamiento, sin mayor contratiempo.

Covid - 19

En esta semana 19 se confirmaron 32 nuevos casos positivos de Covid-19, para un total acumulado de 1,060,247 casos desde que inició la pandemia en 2020.

En esta última semana epidemiológica se realizaron 1,608 pruebas, para un porcentaje de positividad semanal de 2.0 %.

Actualmente existen 62 casos activos, de los cuales se reportan 39 en aislamiento domiciliario y 23 hospitalizados (21 en sala y 2 en UCI).

En total de recuperados se reporta 19 pacientes, correspondiente a la última semana elevándose la cifra a 1,051,451 desde el inicio de la pandemia.

Durante la semana epidemiológica No. 19, no se registra decesos a causa del virus, manteniendo la cifra de 8,734 las defunciones en todo el país, desde el inicio la pandemia en 2020.

Los corregimientos con más casos confirmados durante toda la semana epidemiológica No. 19 son: San Francisco con 4, Bella Vista con 3 y Boca de Balsa, Ancón y Tocumen con 2.