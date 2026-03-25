Barry Keoghan rompe el silencio sobre el odio que recibe en redes por críticas a su físico

El actor irlandés Barry Keoghan ha decidido hablar abiertamente sobre el impacto del acoso en redes sociales y cómo los constantes comentarios negativos sobre su apariencia han comenzado a afectar tanto su vida personal como su desempeño profesional.

Reconocido por su participación en producciones como Saltburn, The Batman y Dunkerque, el actor Barry Keoghan atraviesa un momento de exposición mediática marcado por una creciente ola de críticas.

El origen más reciente de estos comentarios coincide con su transformación física para interpretar a Ringo Starr en una nueva película sobre The Beatles. Keoghan ha optado por dejarse el cabello largo como parte de su preparación para el papel, un cambio que no ha pasado desapercibido en redes sociales y que ha generado reacciones divididas.

En declaraciones recientes, el actor expresó con franqueza cómo esta situación ha impactado su bienestar emocional. “Hay mucho odio en internet. Me critican mucho mi aspecto”, afirmó, evidenciando la presión constante a la que se enfrenta. Además, explicó cómo estas críticas han modificado su comportamiento cotidiano: “Si asisto a un evento o voy a algún sitio, quiero ver cómo lo reciben, y no es agradable. Me ha hecho sentirme cohibido, me ha hecho encerrarme en mí mismo y no querer ir a ningún sitio, no querer salir”. Su testimonio refleja una realidad cada vez más común entre figuras públicas: el impacto psicológico del escrutinio digital.

El problema, según el propio Keoghan, ha comenzado a trascender lo personal y afectar directamente su carrera artística. “Te lo digo con total sinceridad. Se está convirtiendo en un problema. De hecho, no voy a ciertos sitios por culpa de estas cosas”, señaló, dejando claro que la situación ha alcanzado un punto crítico. En otra intervención, profundizó aún más en las consecuencias emocionales de este entorno hostil: “Algunos comentarios sobre mi apariencia son completamente diferentes y absolutamente disgustantes… Es triste que la gente se dedique a destrozar la apariencia de alguien”.

El actor también reflexionó sobre la naturaleza de los ataques en internet, reconociendo que se trata de un fenómeno extendido, pero no por ello menos dañino. “Todo el mundo recibe trolls en internet… pero es peor cuando entras a verlos”, comentó, subrayando cómo la exposición directa a estos mensajes puede intensificar su impacto.

Más allá de su apariencia física, Keoghan ha sido objeto de críticas desde que inició una relación con la cantante Sabrina Carpenter a principios de 2024. Aunque la relación terminó en diciembre de ese mismo año, el actor continuó enfrentando comentarios negativos, incluyendo rumores sobre su rol como padre, los cuales él mismo desmintió públicamente.

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La situación llegó a un punto límite cuando Keoghan decidió desactivar sus redes sociales tras publicar un mensaje en el que expresaba su frustración. En sus propias palabras, “Desactivé mi cuenta porque ya no puedo permitir que estas cosas me distraigan de mi familia y mi trabajo. Nadie debería tener que leer los mensajes que he recibido. Mentiras absolutas, odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, carácter, cómo soy como padre y todas las demás cosas inhumanas que puedas imaginar”.

El actor también denunció que los ataques traspasaron la esfera digital, involucrando aspectos profundamente personales de su vida. “Arrastrando mi personaje y todo por lo que trabajé extremadamente duro y defiendo. Hablando de cuando tomaba heroína y cómo crecí y arrastré también a mi querida madre a todo eso. Llamando a la puerta de mi abuela. Sentándose afuera de la casa de mi bebé intimidándolos. Eso es cruzar la línea”, expresó, visibilizando la gravedad de la situación.

En medio de este panorama, la experiencia de Barry Keoghan pone sobre la mesa el debate sobre los límites del odio en internet y sus consecuencias reales. Su caso evidencia cómo el acoso digital puede trascender las pantallas, impactando la salud mental, la vida familiar y la trayectoria profesional de quienes están constantemente bajo el ojo público.