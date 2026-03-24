Escándalo: Shia LaBeouf protagoniza nuevo altercado en Roma tras arresto en Nueva Orleans

El incidente se suma a una serie de problemas legales recientes que han reavivado el debate sobre su comportamiento fuera de los escenarios y sets de filmación.

El actor estadounidense Shia LaBeouf vuelve a estar en el centro de la controversia tras la difusión de un video grabado en Roma, donde protagoniza un tenso momento con una mujer en la vía pública.

Las imágenes, divulgadas por el medio TMZ el pasado 21 de marzo, muestran al actor sentado en una mesa exterior de un restaurante, vestido de manera informal, mientras consume una bebida. En el clip, LaBeouf se dirige de manera teatral a una mujer que se encontraba a su lado, para luego elevar el tono de su voz hasta insultarla con la frase: “¡Vete a la mier!”**. A pesar de la intensidad del momento, la mujer permanece tranquila y no responde a la provocación, lo que contrasta con la actitud exaltada del intérprete.

Este nuevo episodio ha generado titulares internacionales, especialmente porque ocurre poco tiempo después de su detención en Nueva Orleans durante las celebraciones del Mardi Gras. A pesar de enfrentar cargos en territorio estadounidense, el actor logró viajar a Europa, donde también fue visto en situaciones que han llamado la atención, como deambular por el vestíbulo de un hotel en ropa interior, según reportes del mismo medio.

Antes de su arresto, varios trabajadores del sector gastronómico en Nueva Orleans ya habían descrito su comportamiento como errático. Algunos camareros incluso calificaron su actitud como problemática en los días previos al incidente que derivó en la intervención policial.

🚨 JUST IN, Rome, Italy 🇮🇹



Actor Shia LaBeouf loses his temper at a bar in Rome, shouting at a woman at a nearby table



After being filmed in the hotel lobby where he’s staying, he was reportedly seen on the street yelling at some passersby



So sadpic.twitter.com/fz7qK1Kh80 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) March 22, 2026

De acuerdo con información oficial obtenida por The Mirror US, las autoridades respondieron a una denuncia en la madrugada del 17 de febrero de 2026. En el comunicado se detalla: “Aproximadamente a las 12:45 a.m. del 17 de febrero de 2026, agentes del Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD) fueron llamados a la cuadra 1400 de Royal Street en respuesta a una agresión simple donde dos víctimas (dos hombres adultos) denunciaron haber sido agredidas”. Este reporte confirma la gravedad de la situación que involucró al actor durante las festividades.

Durante esos días, LaBeouf fue visto participando activamente en el ambiente festivo del Barrio Francés, donde lucía atuendos llamativos, incluyendo un sombrero de copa rojo adornado con collares, mientras socializaba con otros asistentes. Sin embargo, la celebración dio un giro inesperado tras el presunto altercado.

Videos posteriores al arresto muestran al actor en situaciones comprometedoras. En uno de ellos, aparece sin camisa, apoyado en la parte trasera de una patrulla policial. En otro registro, se le observa dentro de una ambulancia siendo trasladado a un hospital para recibir atención médica por lesiones que no fueron especificadas públicamente.

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Tras su detención, el protagonista de la saga Transformers fue acusado formalmente de dos cargos de agresión simple. No obstante, logró evitar la prisión preventiva al pagar una fianza de 100.000 dólares, lo que le permite permanecer en libertad mientras espera el desarrollo del proceso judicial.

La situación legal y los constantes incidentes han vuelto a poner bajo escrutinio la carrera del actor, quien en el pasado ha sido reconocido tanto por su talento como por su historial de comportamientos polémicos. Este nuevo episodio en Europa añade un capítulo más a una trayectoria marcada por altibajos.

Mientras tanto, ni el actor ni sus representantes han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente en Roma. La ausencia de una respuesta pública ha alimentado aún más la especulación mediática y el interés por conocer su versión de los hechos.

El caso de Shia LaBeouf continúa evolucionando y mantiene la atención de la opinión pública, especialmente en un contexto donde su futuro profesional podría verse afectado por la acumulación de controversias.