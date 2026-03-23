Gwyneth Paltrow admite su privilegio en Hollywood y ser una 'nepo babie'

La actriz volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras reconocerse públicamente como parte de quienes han contado con conexiones familiares influyentes en sus carreras.

Durante su participación en los Muse Awards organizados por New York Women in Film & Television en Nueva York, la ganadora del Óscar, Gwyneth Paltrow, abordó el tema con franqueza y un tono reflexivo. Frente a una audiencia repleta de figuras del cine y la televisión, la intérprete reconoció las ventajas que marcaron el inicio de su trayectoria profesional en Hollywood.

“Tuve una suerte extraordinaria al recibir oportunidades desde temprano, probablemente en parte porque soy una de las primeras nepo babies”, expresó la actriz, generando reacciones tanto de apoyo como de crítica en redes sociales y medios especializados.

Hija de la reconocida actriz Blythe Danner y del fallecido director y productor Bruce Paltrow, Paltrow ha estado vinculada al mundo del espectáculo desde su infancia. Sin embargo, la artista dejó claro que ese contexto privilegiado no eliminó por completo los desafíos en su carrera.

“Estaría mintiendo si dijera que eso dejó mi camino despejado”, afirmó, subrayando que, pese a las oportunidades iniciales, también tuvo que enfrentar barreras dentro de una industria históricamente exigente con las mujeres.

En su discurso, la actriz también aprovechó para reflexionar sobre las limitaciones impuestas a las figuras femeninas en Hollywood, destacando cómo los estereotipos han condicionado durante décadas las trayectorias profesionales.

“Hubo muchos momentos en los que la industria dejó muy en claro que se espera que las mujeres se mantengan en su lugar, que sean elegantes y discretas y, sobre todo, que sean una sola cosa. Y yo nunca he sido muy buena siendo una sola cosa”, declaró. Esta postura conecta con su evolución más allá del cine, especialmente con la creación de Goop, una marca que ha generado tanto éxito como controversia en el ámbito del bienestar y estilo de vida.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó cuando Paltrow dirigió unas palabras a su madre, presente en el evento. “Mamá, me mostraste cómo es comprometerse por completo con un oficio, ser increíblemente creativa y valiente en tus elecciones en el escenario, y conducirte con tanta gracia, incluso cuando a veces esta industria no lo hace fácil. Así que gracias”, expresó con visible emoción.

Asimismo, destacó el respaldo de su entorno cercano, incluyendo a su esposo, el productor Brad Falchuk, y a su hijo Moses. En ese contexto, enfatizó la importancia del apoyo masculino dentro de la lucha por la equidad de género: “Cuando hablamos de mujeres apoyando a mujeres, lo que importa enormemente, también queremos reconocer a los hombres hermosos, reflexivos y amorosos que aparecen por nosotras y llenan nuestros corazones de amor”.

Más allá de su discurso, la actriz también ha sido noticia recientemente por su vinculación indirecta a una polémica mediática relacionada con un anuncio publicitario surgido tras el viral episodio conocido como la “Kiss Cam” de un concierto de Coldplay. El incidente involucró a la exejecutiva Kristin Cabot y al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, desatando una ola de especulación en redes sociales.

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Cabot criticó abiertamente la participación de Paltrow en una campaña vinculada al caso, señalando: “No sé por qué sintió que necesitaba avivar el fuego y involucrarse en todo esto”. También cuestionó el rol del actor Ryan Reynolds, quien estuvo involucrado en la producción del anuncio.

“No quiero dejar a Ryan Reynolds fuera del asunto. Él produjo el anuncio, lo creó, y su esposa acaba de pasar por algo muy similar en el último año”, añadió Cabot, haciendo referencia a la relación del actor con Blake Lively y su disputa legal con Justin Baldoni.

La controversia tomó un tono más personal cuando Cabot reveló el impacto del escándalo en su familia: “Lo hizo todo mucho más difícil para mis hijos también. Son adolescentes y saben quién es ella. Solo se añadió de una manera tan innecesaria”. Incluso aseguró que sus hijos temieron por su seguridad tras las amenazas recibidas durante el episodio.

En medio de elogios y críticas, Gwyneth Paltrow vuelve a demostrar por qué sigue siendo una figura influyente y polémica en la industria. Su reconocimiento como “nepo baby” no solo reabre el debate sobre el privilegio en Hollywood, sino que también evidencia cómo las figuras públicas navegan entre el éxito, la exposición mediática y las controversias en la era digital.