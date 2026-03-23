Robert Pattinson rompe su silencio sobre Crepúsculo: del rechazo a la nostalgia

Hoy, lejos de la presión que lo llevó a rechazar su pasado, Robert Pattinson parece haber encontrado un equilibrio entre su carrera, su vida personal y su historia en Hollywood.

El actor Robert Pattinson ha sorprendido al revelar un giro radical en su percepción sobre la saga Crepúsculo, una de las franquicias más exitosas del cine juvenil.

Lo que en su momento fue sinónimo de agotamiento emocional, presión mediática y rechazo personal, hoy se ha transformado en una mirada más serena e incluso nostálgica.

Durante una entrevista reciente, el intérprete, que alcanzó fama global como Edward Cullen, explicó cómo el paso del tiempo ha sido clave para reconciliarse con una etapa que marcó su vida profesional y personal. “En aquel momento quería pasar página, pero a medida que he ido envejeciendo y la histeria ha disminuido, recuerdo Crepúsculo con mucho cariño”, afirmó, dejando atrás años de distancia con el fenómeno que lo catapultó al estrellato.

La saga, inspirada en las novelas de Stephenie Meyer, se convirtió en un fenómeno mundial entre 2008 y 2012, recaudando miles de millones de dólares y consolidando a Pattinson y a Kristen Stewart como íconos de una generación. Sin embargo, el impacto de ese éxito tuvo un costo elevado para el actor británico, quien ha reconocido que no estaba preparado para lidiar con la magnitud de la fama.

El nivel de fanatismo alcanzado durante aquellos años fue, según sus propias palabras, difícil de sobrellevar. “Era algo semanal que la gente me pidiera que los mordiera… no lo soporté en absoluto”, confesó, recordando la intensidad con la que los seguidores vivían la historia vampírica tanto dentro como fuera de la pantalla. Este contexto alimentó lo que él mismo describió como una auténtica histeria colectiva, que también envolvió su relación con Stewart.

A pesar de ese escenario abrumador, Pattinson reconoce que no toda la experiencia fue negativa. En particular, guarda un recuerdo especial de los inicios del proyecto, cuando aún no había alcanzado su dimensión global. “Fue la única vez que pudimos disfrutar de la experiencia en todo su esplendor”, señaló, en referencia al rodaje de la primera película.

Curiosamente, el paso de los años no ha reducido el interés por la franquicia. Al contrario, el actor admite que sigue siendo uno de los temas más recurrentes en entrevistas, especialmente ahora que nuevas generaciones descubren las películas a través de plataformas digitales. Este resurgimiento ha contribuido a redefinir su vínculo con la saga, transformándola en una parte importante, y ahora valorada, de su trayectoria.

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Tras el fenómeno, Pattinson optó por alejarse del cine comercial para explorar proyectos más arriesgados dentro del circuito independiente. Su participación en producciones como Good Time y The Lighthouse le permitió reconstruir su imagen artística, ganándose el respeto de la crítica antes de regresar al cine de gran presupuesto con The Batman.

En el ámbito personal, el actor también atraviesa una etapa distinta. Su relación con la cantante y actriz Suki Waterhouse y el nacimiento de su primera hija en 2024 han marcado un nuevo capítulo en su vida. Sobre esta experiencia, Pattinson se muestra entusiasmado: “Ser padre es mucha diversión, mucha alegría, muchas risas”, comentó, destacando el impacto positivo de la paternidad en su día a día.

Además, recientes apariciones públicas han alimentado especulaciones sobre una posible boda secreta con Waterhouse. Durante un evento en el que coincidió con Zendaya, el actor respondió de forma enigmática a los rumores al afirmar: “Es el mismo que tuyo”, dejando abierta la interpretación sobre su situación sentimental.

Hoy, lejos de la presión que lo llevó a rechazar su pasado, Robert Pattinson parece haber encontrado un equilibrio entre su carrera, su vida personal y su historia en Hollywood. Su evolución demuestra cómo incluso las experiencias más intensas pueden transformarse con el tiempo, convirtiendo lo que alguna vez fue un calvario mediático en un recuerdo valioso dentro de una carrera consolidada.