Spider-Man: Brand New Day arrasa en internet: tráiler rompe récord histórico

El esperado lanzamiento del tráiler de Spider-Man: Brand New Day ha marcado un antes y un después en la industria del entretenimiento digital, al convertirse en el avance cinematográfico más visto en la historia en sus primeras 24 horas.

Según datos publicados por Variety el 19 de marzo, el adelanto alcanzó la impresionante cifra de 718,6 millones de reproducciones en un solo día, superando ampliamente a cualquier otro estreno previo. Este logro posiciona a la nueva entrega del Hombre Araña como uno de los fenómenos más relevantes del cine actual incluso antes de llegar a la pantalla grande.

Hasta ahora, el récord lo mantenía Deadpool & Wolverine, cuyo tráiler acumuló 365 millones de visualizaciones en su debut, una cifra que ahora parece modesta frente al impacto del arácnido. Incluso Spider-Man: No Way Home, que ya había generado un enorme interés global, había registrado 355,5 millones de vistas en el mismo periodo.

El fenómeno no se limita al cine. El alcance del tráiler también superó a otros lanzamientos masivos del entretenimiento, como el video promocional de Grand Theft Auto VI, que había logrado 475 millones de reproducciones en su estreno. Este dato confirma la enorme capacidad de convocatoria de la franquicia y el nivel de expectativa que rodea a esta nueva producción.

Gran parte del éxito se atribuye a una innovadora estrategia de marketing diseñada por Sony en colaboración con el actor Tom Holland. A diferencia de los lanzamientos tradicionales, el tráiler no se publicó de manera inmediata en su totalidad. En su lugar, fue revelado progresivamente a través de fragmentos compartidos por fanáticos en distintas ciudades del mundo.

La dinámica comenzó en Lima y se expandió a lugares como Columbus, Ciudad de México y Las Vegas, donde seguidores del personaje difundieron pequeñas partes del avance, generando una expectativa creciente a nivel global. El propio Holland explicó que esta estrategia buscaba involucrar directamente a los fans: “se trataba de una forma de agradecer el apoyo global de los admiradores de Spider-Man y de hacerlos parte activa del estreno”.

El resultado fue una ola de anticipación que se mantuvo durante horas hasta el lanzamiento oficial del tráiler completo, que coincidió simbólicamente con el amanecer en Nueva York, ciudad emblemática del superhéroe.

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Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película retoma la historia tras los eventos de Spider-Man: No Way Home, uno de los mayores éxitos de taquilla reciente con una recaudación cercana a los 1.900 millones de dólares. En esta nueva entrega, la trama se sitúa cuatro años después del hechizo de Doctor Strange, que borró la identidad de Peter Parker de la memoria de todos.

Ahora, el protagonista vive completamente aislado, sin vínculos personales y enfocado únicamente en su rol como Spider-Man. Sin embargo, este sacrificio comienza a pasar factura. El tráiler sugiere que el personaje enfrenta una red de crímenes conectados, al tiempo que experimenta una inquietante transformación física.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el héroe atraviesa un momento crítico en su evolución: “punto crítico” en su ciclo biológico, lo que provoca cambios que podrían poner en riesgo su propia supervivencia.

El reparto también ha generado gran expectativa. Regresan Zendaya como MJ, aunque con una participación más limitada, y Jacob Batalon como Ned, en un contexto donde ninguno recuerda a Peter Parker. A ellos se suman figuras clave como Mark Ruffalo en su papel de Bruce Banner y Jon Bernthal como Punisher. También destaca la presencia de Michael Mando como Scorpion y referencias a organizaciones como La Mano.

Uno de los mayores enigmas gira en torno al personaje interpretado por Sadie Sink. El tráiler deja entrever que podría poseer habilidades de control mental y un papel ambiguo dentro de la historia. Entre los fanáticos, una de las teorías más populares sugiere su posible conexión con Jean Grey, lo que abriría la puerta a la llegada de los X-Men al universo cinematográfico de Marvel.

La película tiene previsto su estreno en América Latina el próximo 30 de julio, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año. Con cifras récord y una narrativa que promete sorprender, Spider-Man: Brand New Day ya se perfila como un fenómeno global que podría redefinir el futuro del género de superhéroes.