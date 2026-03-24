Chappell Roan responde tras incidente con una menor de edad en Lollapalooza

La cantante se encuentra en el centro de una controversia internacional luego de un incidente ocurrido en São Paulo durante su visita al festival en Brasil.

La situación, que involucró a la hija del actor Jude Law, ha desatado un intenso debate en redes sociales sobre los límites entre la fama, la privacidad y la relación con los fans.

Todo comenzó cuando una niña de 11 años, identificada como Ada Law, se acercó brevemente a la mesa donde la artista desayunaba en un hotel. Según versiones difundidas por su familia, el gesto fue completamente inocente: solo quería confirmar si se trataba realmente de su ídolo. Sin embargo, el episodio escaló cuando un guardia de seguridad reprendió a la menor y a su madre, generando una escena que terminó con la niña visiblemente afectada.

El futbolista Jorginho, pareja de la madre de la niña, relató lo ocurrido en sus redes sociales con evidente indignación. En su mensaje explicó: “Hoy pasé por una situación muy desagradable con mi familia. Mi esposa está en São Paulo para el Lollapalooza Brasil. Esta mañana, mi hija se despertó muy emocionada. Incluso hizo un cartel porque estaba muy feliz de ver a un artista a la que admira mucho, o que solía admirar”.

El mediocampista detalló que el acercamiento de la menor fue respetuoso y sin interacción directa: “Simplemente pasó junto a la mesa de la cantante, la miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, no pidió nada”. No obstante, el desenlace fue muy distinto al esperado. Según su testimonio, “un guardia de seguridad corpulento se acercó a su mesa mientras aún estaban desayunando y comenzó a hablar de manera extremadamente agresiva tanto a mi esposa como a mi hija, diciéndoles que no debían permitir que mi hija ‘faltara al respeto’ o ‘acosara’ a otras personas”.

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El impacto emocional en la menor fue inmediato. Jorginho concluyó su relato señalando: “He convivido con el fútbol, la exposición pública y las personas famosas durante muchos años, y entiendo perfectamente lo que son el respeto y los límites. Lo que ocurrió allí no fue eso. Simplemente era una niña admirando a alguien”. También aseguró que la niña terminó llorando desconsoladamente, lo que incrementó la indignación pública.

Ante la viralización del caso, Chappell Roan respondió públicamente para aclarar su versión. A través de un video en redes sociales, la artista negó haber tenido conocimiento directo del incidente en el momento en que ocurrió. “Nadie la molestó”, afirmó, insistiendo en que no vio a la niña ni a su madre durante el desayuno. Además, se desmarcó del comportamiento del guardia, asegurando que no formaba parte de su equipo de seguridad.

En medio de la polémica, la cantante también quiso dejar clara su postura frente a las críticas más duras: “No odio a los fans de su música” y tampoco “odio a los niños”, dijo entre risas, intentando restar tensión a la controversia que se había generado en redes.

Por su parte, Catherine Harding, madre de la menor y expareja de Jude Law, también ofreció su versión. Aunque reconoció la respuesta de la artista, expresó dudas sobre la procedencia del guardia: “Chappell ha respondido diciendo que no era su seguridad y que ella no lo hizo”, pero añadió que está convencida de que no se trataba de personal del hotel. Harding considera que, de alguna manera, la intervención estuvo vinculada al entorno de la cantante.

La madre también lamentó las consecuencias del incidente, revelando el impacto que tuvo en los planes familiares: “No fuimos al concierto”, dijo con evidente emoción, explicando que asistir al show era el regalo de cumpleaños que su hija había pedido con entusiasmo.

El caso ha alcanzado tal repercusión que incluso figuras políticas han intervenido en el debate. Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, reaccionó públicamente con un mensaje contundente: “¡Quiero decir que mientras esté a cargo de nuestra ciudad, esta joven Chappell Roan nunca actuará en Todo Mundo no Rio! ¡Dudo que Shakira haría eso!”, en referencia a la cantante Shakira.

Mientras tanto, el episodio continúa generando discusión en redes sociales, donde miles de usuarios debaten sobre el comportamiento de las celebridades y los límites de la interacción con el público. La polémica de Chappell Roan en Brasil se ha convertido en un ejemplo reciente de cómo un momento aparentemente trivial puede escalar rápidamente y afectar la imagen pública de una artista en plena proyección internacional.