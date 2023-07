Beckham contó la historia de Victoria cuando se enteró que jugaría con el PSG

David Robert Joseph Beckham, exfutbolista británico cuya carrera profesional cubrió algo más de veinte años (1992-2013). Asimismo, es una celebridad más allá del ámbito deportivo, con una lucrativa actividad publicitaria que sigue al día de hoy. Fue condecorado con la Orden del Imperio Británico, recibiendo el rango de Oficial (OBE).

Como bien se sabe, el París Saint Germain es uno de los más poderosos económicamente y han llegado a vestir este uniforme futbolistas como, Leo Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Di María, Achraf Hakimi o Icardi, uno que no se quedó atrás en esta lista es David Beckham, aunque solo disfrutó por cinco meses defendiendo los colores ya que Paris fue la última de sus aventuras en el mundo del futbol.

Sin embargo, esta contratación no le sentó muy bien a su esposa, el británico lo dio a conocer en un acto benéfico, en el cual se encontraba presente el tabloide The Sun. Donde comentó que su esposa tenía la decisión de donde se realizaría su próxima mudanza, esto gracias a que Beckham finalizaría con su etapa en Los Angeles Galaxy luego de tres temporadas.

Victoria Beckham habría elegido Londres como su próximo destino, por sus negocios en la capital británica, esto no fue posible ya que el jugador recibió una llamada del PSG, que cambió todos sus planes, la dirección se interesó nuevamente en el jugador, algo que el futbolista no se esperaba para nada, y firmó con el que habría sido su ultimo equipo.

Evidentemente lo más difícil para el jugador fue darle la noticia a su amada esposa, comentó que al momento de contarle lloró porque pensó que habría recuperado a su esposo tras un tiempo alejado, “Cuando se lo expliqué se puso a llorar porque, después de todo este tiempo, me había recuperado”. Su esposa a pesar de no aceptar del todo la noticia cedió en el fichaje de su marido, David concluyó con estas hermosas palabras “Ella sabía que me habían ofrecido la oportunidad de seguir jugando y ganando. Es una mujer increíble. No he conocido a nadie que trabaje tan duro como ella”.