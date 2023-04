¡Increible! Vean a David y Victoria Beckham bailando salsa, las redes estallan

Miami, Estados Unidos/Un video de la pareja británica de David y Victoria Beckham en el que aparecen recibiendo clases de salsa con un tema de Leoni Torres, se ha convertido en tendencia en las redes sociales, al tiempo que sorprendió al cantante cubano.

“Un amigo me mandó el video donde vi a David y Victoria bailando al ritmo de ‘Idilio’. Y eso, lógicamente, me cambió el día. Me hizo muy feliz saber que dos figuras internacionales como ellos estaban bailando salsa con mi música. Me sorprendió muchísimo y estoy todavía disfrutando de ese momento”, afirmó Leoni Torres.

“Idilio” aparece en el disco “Latino 56”, de 2013. Es una composición de Titi Amadeo, con numerosas versiones, pero una de las más populares ha sido la del cantante cubano, residente en Miami.

Leoni Torres presentó recientemente “Corazón roto”, una de las canciones de su próximo EP de salsa.

El cantante, compositor y productor lidera la compañía Torres Productions y cuenta con seis discos como solista, y colaboraciones con figuras de la música como Rosario Flores, Pablo Milanés, Gilberto Santa Rosa, Beatriz Luengo, Pancho Céspedes, Willy Chirino, Carlos Varela, Kelvis Ochoa y Cimafunk, entre otros.

En 2017, recibió el premio a la Mejor Composición de Música Tropical, de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) por el éxito “Traidora”, popularizado por Marc Anthony y por el dúo Gente de Zona.

“Alma Cubana” fue nominado en 2021 a los Latin Grammy, los premios más importantes de la música, en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional. En 2022 también fue nominado a los Latin Grammy, por segundo año consecutivo en la misma categoría, con su álbum “Canten - Homenaje a Polo Montañez”.

***con información de Notistarz***