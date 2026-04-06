Belinda revela su nuevo papel y anuncia canción para el Mundial 2026 junto a Los Ángeles Azules

La agenda de la cantante atraviesa uno de sus momentos más intensos, combinando proyectos internacionales en televisión con nuevos retos en la música.

La artista confirmó detalles sobre su participación en la serie histórica Carlota, mientras anticipa un paso clave en su carrera: formar parte del Mundial 2026 con una canción oficial que representará a México ante el mundo.

En medio de las grabaciones en España, la cantante hizo una pausa para regresar brevemente a la Ciudad de México, donde aprovechó para recorrer un mercado tradicional y reconectar con sabores locales que, según contó, se han convertido en un fenómeno dentro del set de grabación. Entre risas, explicó: “Les encantan los mangos con chile; casi creo que solo quieren volver a verme para que les lleve sus dulces”, dejando ver un lado cercano y espontáneo en medio de una producción exigente.

Pero más allá de lo anecdótico, el proyecto Carlota representa un desafío artístico significativo. La serie aborda la vida de Carlota de México, figura histórica cuya complejidad ha sido reinterpretada por la actriz desde una perspectiva más humana. Belinda aseguró que su visión del personaje cambió durante el proceso: “Carlota es una mujer sensible, apasionada por México, por que las mujeres sean escuchadas, ella luchó mucho para que las mujeres pudieran tomar decisiones y que fueran escuchadas”.

Uno de los elementos más llamativos de la producción es el nivel de detalle en la recreación histórica. La artista reveló que, durante el rodaje, tuvo la oportunidad de utilizar accesorios originales que pertenecieron a la emperatriz, lo que aporta una dimensión única a la interpretación y refuerza el vínculo entre la ficción y la historia. Este tipo de recursos no solo elevan la calidad de la serie, sino que también consolidan el compromiso del proyecto con una representación auténtica del pasado.

En paralelo a su trabajo como actriz, Belinda también se prepara para un momento clave en su carrera musical. La cantante confirmó que será parte del Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá. Su participación incluirá un nuevo tema en colaboración con Los Ángeles Azules, agrupación con la que ya trabajó anteriormente en el éxito “A primera vista”.

Sobre este nuevo proyecto, la artista adelantó: “Ahora vamos a hacer la canción para el Mundial para representar a México en 2026 con Los Ángeles Azules”, confirmando así uno de los lanzamientos más esperados dentro del panorama musical latino. La noticia ha generado expectativa, no solo por la magnitud del evento, sino por la combinación de estilos que promete una propuesta fresca con identidad mexicana.

El reto no es menor. Crear un himno para un evento de alcance global implica conectar con audiencias diversas y capturar el espíritu de una competencia que trasciende lo deportivo. Belinda lo asume con entusiasmo y responsabilidad, reconociendo la importancia del momento: “Jamás había cantando una canción para un Mundial”. Su emoción refleja el peso simbólico de representar a su país en un escenario internacional de esta magnitud.

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La tradición de canciones oficiales en los mundiales ha dejado huella en la memoria colectiva, con artistas que han marcado distintas generaciones. Ahora, Belinda se suma a esa historia, consciente del legado que implica. En sus propias palabras: “Es un honor y un orgullo representar a México”, una declaración que resume el significado personal y profesional de este nuevo desafío.

Con una carrera que transita entre la actuación y la música, Belinda demuestra su versatilidad en un momento clave. Su participación en una serie histórica y en el Mundial 2026 consolida su proyección internacional, mientras mantiene un fuerte vínculo con sus raíces culturales. Entre sets de grabación, escenarios globales y colaboraciones de alto nivel, la artista reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del entretenimiento latino actual.