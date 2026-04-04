Harry Potter | Revelan el detrás de cámaras y cómo se reconstruyó la nueva serie

El universo mágico vuelve a cobrar vida con una ambiciosa apuesta televisiva que promete redefinir una de las sagas más influyentes de la cultura popular.

Como antesala a este esperado regreso, HBO ha anunciado el lanzamiento de un especial exclusivo que permitirá a los fanáticos adentrarse en el proceso creativo detrás de la nueva serie. Bajo el título En busca de Harry: el arte detrás de la magia, la producción mostrará cómo se está construyendo desde cero este renovado Mundo Mágico, desde el casting hasta el diseño de escenarios icónicos.

El especial, que llega en un momento clave, a más de dos décadas del estreno cinematográfico de la historia creada por J. K. Rowling, busca ofrecer una mirada inédita a la magnitud del proyecto. Actualmente en rodaje en los estudios de Warner Bros. en el Reino Unido, la serie se perfila como una reinterpretación detallada y expansiva de los libros originales, con espacio para explorar elementos que no pudieron desarrollarse en las películas.

El adelanto del documental deja ver un despliegue técnico y artístico de gran escala. Cámaras en movimiento siguen a los jóvenes actores mientras recorren pasillos, exteriores y el emblemático castillo de Hogwarts, en un intento por capturar la esencia de la historia desde una perspectiva más íntima y envolvente. Al mismo tiempo, el equipo creativo trabaja en la construcción de escenarios que no solo replican, sino que reinventan espacios como el Gran Comedor, apostando por una estética que combine nostalgia y modernidad.

Uno de los aspectos más destacados del especial es el enfoque en el trabajo artesanal detrás de la producción. La diseñadora de producción Mara LePere-Schloop aparece liderando la creación de maquetas y supervisando sets de gran tamaño, evidenciando el nivel de detalle requerido para dar vida a este universo. Su visión queda clara en sus propias palabras: “Poder construir algo a esta escala es el sueño de cualquier diseñador. Queremos capturar la alegría y el espíritu lúdico de lo que significa ser un niño mágico”.

El documental también ofrece un primer vistazo al elenco y sus reacciones al enfrentarse a este legado. La actriz Janet McTeer, quien interpretará a Minerva McGonagall, compartió su experiencia al ingresar por primera vez a uno de los escenarios más emblemáticos: “Entrar por primera vez al Gran Comedor fue como decir: ‘wow’. Cierras los ojos, los vuelves a abrir y miras alrededor. Todo es simplemente hermoso”. Este tipo de testimonios refuerza la carga emocional que implica formar parte de una historia que ha marcado a generaciones.

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Otro momento clave del avance muestra la recreación de la llegada de los estudiantes a Hogwarts, una de las escenas más icónicas de la saga. En esta nueva versión, el personaje de Rubeus Hagrid será interpretado por Nick Frost, quien guía a los jóvenes hacia su primer contacto con el mundo mágico, en una secuencia que promete ser tan conmovedora como espectacular.

Por su parte, el actor John Lithgow, encargado de dar vida a Albus Dumbledore, resumió la magnitud del proyecto con una reflexión que ha resonado entre los seguidores de la saga: “Las historias de Harry Potter son un fenómeno extraordinario. Reimaginar este universo y darle espacio para respirar nos permite mostrar todo aquello que siempre supiste que ocurría, pero que nunca llegaste a ver”. En otra intervención, añadió: “Esperas toda una vida para hacer algo que significa tanto para tanta gente”, dejando ver la carga simbólica que conlleva esta producción.

El estreno de En busca de Harry: el arte detrás de la magia está programado para el 5 de abril a través de la plataforma HBO Max, donde estará disponible para el público global. Además, contará con emisión en la señal televisiva de HBO, consolidándose como un evento clave para los seguidores de la franquicia.

Este especial no solo funciona como un adelanto, sino como una declaración de intenciones: la nueva serie de Harry Potter no será una simple adaptación, sino una reconstrucción ambiciosa que busca honrar el legado original mientras expande sus posibilidades narrativas. Con su estreno previsto para finales de 2026, la producción ya se posiciona como uno de los proyectos más esperados, marcando el inicio de una nueva era para el Mundo Mágico.