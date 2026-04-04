Kris Jenner es símbolo de éxito en China como tendencia para 'manifestar prosperidad'

Lo que comenzó como una práctica curiosa se ha transformado en una tendencia masiva que mezcla cultura pop, humor y aspiraciones personales.

La figura de Kris Jenner ha tomado un giro inesperado en el ecosistema digital asiático, convirtiéndose en un fenómeno viral dentro de redes sociales chinas, donde miles de usuarios la utilizan como un símbolo contemporáneo de prosperidad, éxito y ambición.

En plataformas como Xiaohongshu y Douyin, la imagen de la matriarca del clan Kardashian-Jenner aparece en miles de publicaciones que buscan “manifestar” logros económicos, académicos y profesionales. Desde fotografías simples hasta elaboradas ediciones digitales, los usuarios han adoptado su figura como una especie de amuleto moderno, capaz de atraer buena fortuna. Algunos incluso han llevado la tendencia más allá, reemplazando sus fotos de perfil con imágenes de Jenner o utilizándola como fondo de pantalla en sus dispositivos.

El fenómeno no es casual. Kris Jenner es ampliamente reconocida por su papel como estratega detrás del éxito global de sus hijas, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie, lo que le ha valido el apodo de “mamá mánager”. En el contexto chino, esta figura ha sido reinterpretada culturalmente, llegando a ser llamada “Tai Hou” o “Emperatriz Viuda”, un término histórico que alude a mujeres con gran poder e influencia dentro de estructuras familiares y sociales.

La tendencia también ha sido explicada por creadores de contenido como Marcelo Wang, quien destacó el componente cultural detrás del fenómeno. “Como Kris Jenner es una de las empresarias más trabajadoras de Estados Unidos, los chinos respetan mucho el trabajo duro”, señaló, subrayando que esta práctica refleja una admiración genuina por la disciplina y el éxito empresarial. Según Wang, el fenómeno también conecta con la mentalidad de la Generación Z, que utiliza estos símbolos de forma irónica pero aspiracional.

Las cifras respaldan el impacto de esta tendencia. En Xiaohongshu se registran más de 99 mil publicaciones relacionadas con Jenner, acumulando cerca de 52 millones de visualizaciones, mientras que en Douyin abundan los videos explicativos, memes y análisis que profundizan en el fenómeno. Este alcance demuestra cómo una figura del entretenimiento occidental puede ser reinterpretada y resignificada en un contexto cultural completamente distinto.

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Más allá de lo simbólico, algunos usuarios han integrado la imagen de Jenner en su vida cotidiana de forma lúdica, atribuyéndole logros personales. Desde aprobar exámenes hasta conseguir oportunidades laborales, las publicaciones suelen vincular estos éxitos con la presencia digital de la empresaria, en un tono que combina humor con deseo genuino de progreso.

La propia Kris Jenner no ha permanecido ajena al fenómeno. Tras descubrir uno de los videos virales, decidió interactuar directamente con sus seguidores, dejando un comentario que rápidamente amplificó la tendencia: “¡TODOS lo están haciendo increíble, cariño!”. La frase, que hace referencia a un momento icónico del reality Keeping Up with the Kardashians, reforzó el vínculo entre la celebridad y esta comunidad digital emergente.

Este tipo de fenómenos no es nuevo en China. A inicios de 2024, el personaje Draco Malfoy también fue adoptado como símbolo de buena suerte durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. La razón detrás de esta tendencia radicaba en la transliteración de su nombre al mandarín, donde elementos fonéticos se asociaban con conceptos de fortuna y prosperidad, especialmente relevantes en esa época del año.

En la cultura china, prácticas como decorar con chunlian, pareados rojos con mensajes de buenos deseos, o colgar el carácter fu invertido para simbolizar que la buena suerte “ha llegado”, forman parte de tradiciones profundamente arraigadas. La incorporación de figuras de la cultura pop occidental como Kris Jenner demuestra una evolución en estas prácticas, adaptándose a las dinámicas digitales y globalizadas.

Así, lo que podría parecer una simple tendencia viral revela en realidad una intersección fascinante entre culturas, donde el marketing personal, la admiración por el éxito y las nuevas formas de “manifestación” digital convergen en una figura inesperada. En este escenario, Kris Jenner no solo reafirma su influencia global, sino que se posiciona como un símbolo contemporáneo de prosperidad en uno de los mercados digitales más grandes del mundo.