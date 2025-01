¿Por qué las botellas y termos de agua son un riesgo invisible?

Estudios científicos han puesto de manifiesto que las botellas de agua y los termos, si no se lavan correctamente, pueden acumular hasta 20,8 millones de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de bacterias. En comparación, un inodoro promedio tiene alrededor de 515 UFC, según un artículo de la BBC.

Una investigación realizada por la Universidad de Henan, en China, publicada en el Annals of Civil and Environmental Engineering, encontró que un solo mililitro de agua en una botella puede contener hasta 75,000 bacterias al comenzar el día. Esta cifra puede multiplicarse hasta 2 millones en tan solo 24 horas si el recipiente no se limpia adecuadamente.

Por otro lado, un estudio de la Universidad Purdue, en Estados Unidos, que analizó 90 botellas reutilizables, reveló que el 15% de los usuarios no vacían el agua sobrante antes de rellenarlas al día siguiente. Este comportamiento propicia la proliferación de bacterias, ya que enjuagar las botellas con agua no es suficiente para eliminar la suciedad acumulada.

Las bacterias que se encuentran en las botellas de agua provienen principalmente de la boca, en donde bacterias como los estreptococos y estafilococos tienen contacto directo con el recipiente. Además, las manos, al entrar en contacto con superficies como teclados, teléfonos o botones de ascensores, transfieren bacterias a las tapas y boquillas de las botellas.

Según las encuestas realizadas en el marco de estas investigaciones, solo el 42% de los usuarios lava su botella de agua al menos una vez al día, mientras que un 25% lo hace algunas veces a la semana y un 13% solo la limpia un par de veces al mes. Este bajo índice de higiene contribuye directamente a la proliferación bacteriana.

El contacto repetido con bacterias acumuladas en las botellas reutilizables puede ocasionar síntomas como diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, dependiendo de la salud y el sistema inmunológico de cada individuo. Además, las personas con alergias a los hongos presentes en estos objetos pueden experimentar reacciones como estornudos, congestión nasal, dolor de cabeza y fatiga, lo que podría tener un impacto aún más grave en niños, mujeres embarazadas, personas mayores y quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados.

El microbiólogo Jorge Timenetsky del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo explica que la limpieza regular de estos recipientes es crucial para evitar posibles riesgos para la salud. “Con limpiar una vez al día al llegar a casa las botellas es suficiente”, afirma.

Para minimizar los riesgos de salud, los expertos recomiendan adoptar hábitos de higiene rigurosos en la limpieza de las botellas de agua:

Lavar las botellas con agua y jabón diariamente. Usar un cepillo especial para limpiar los rincones y el fondo del recipiente donde se acumula más suciedad. Dejar secar las botellas completamente antes de volver a llenarlas. Evitar compartir la botella con otras personas para prevenir la contaminación cruzada.

Las botellas reutilizables son una alternativa ecológica y económica para reducir el consumo de plásticos desechables, pero su uso prolongado sin una limpieza adecuada puede convertirlas en un medio propicio para el crecimiento de bacterias peligrosas. Un simple hábito de limpieza diaria puede evitar la proliferación de estos microorganismos y garantizar que el agua que consumimos sea segura y saludable.