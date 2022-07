Britney arremete contra su madre: “Abusaste de mí”

En un reciente post de Instagram, la cantante Britney Spears le recuerda a su madre Lynne todo el sufrimiento que le causó a lo largo de su vida y la acusa de abuso.

El historial familiar de la intérprete de “Toxic” no es un tema ajeno al público. En 2019 nació el famoso movimiento #freebritney que buscaba la libertad de la cantante de la tutela de su abusivo padre James Parnell. A finales del 2021, Brenda Penny, jueza de Los Ángeles, dictaminó la suspensión del de James sobre Britney, quitándole todo el poder sobre sus finanzas, dando cierre a ese doloroso episodio de la vida de la cantante.

Sin embargo, la relación de Spears con su familia no cambió a mejor. En su reciente boda con el modelo Sam Asghari, ni sus padres o hermana asistieron a la celebración.

Con esto presente, su madre Lynne Spears ha buscado acercarse a su hija a través de mensajes y medios de comunicación, pero sus intentos continúan fallando como se vio en la última publicación de la intérprete.

En un carrusel de fotos ya eliminado, Spears había compartido una carta o mensaje dedicado a su progenitora reclamando diferentes situaciones de su vida después de que esta publicó en sus redes una conversación.

“Oye, mamá, ¿les contaste que esa es una de las únicas veces que me respondiste? ¿Les has contado ya a todos que me escondías el café cada mañana? ¿Les has contado cómo me despertaba cada mañana deseando un café y en la cocina solo encontraba fotografías de Jamie Lynn y Maddie, ninguna mía?” compartió la cantante.

“¿Les has contado que ibas a mi casa de playa cuando yo ni siquiera podía tener las llaves de mi carro? ¿Les has contado que me obligaste a ir a tres reuniones semanales de Alcohólicos Anónimos, aunque odio el alcohol?.”

Finalizando el post, Britney le acusaba de atrevida por causarle daño con sus mensajes. "Tú abusaste de mí. Sí. Y te lo diré siempre por cómo me sorprende que sigas fingiendo ser la madre cariñosa y religiosa".

Las redes de la madre se encuentran llenas de comentarios de personas enojadas pidiendo que se detenga y deje a su hija vivir tranquila, lejos de todo el drama familiar.