Britney Spears sobre el caso 'Wemby': ‘Ninguna mujer merece ser golpeada’

Victor Wembanyama, primer pique de los San Antonio Spurs de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) considerado uno de los mejores prospectos de baloncesto de su generación, los Spurs lo seleccionaron en primer lugar en el draft de la NBA de 2023. Con una altura registrada de 7 pies y 5 pulgadas (2,26 metros), Wembanyama es el jugador activo más alto de la NBA.

El jugador actualmente se encuentra envuelto en polémica con un incidente con Britney Spears, y es que durante la noche del martes 11 de julio, por medio de su cuenta oficial, la princesa del pop decidió pronunciarse sobre su versión de los hechos, mencionando que el equipo de seguridad de Wembanyama, la golpeó fuertemente en el rostro y ni siquiera se disculparon por ello.

Su testimonio fue el siguiente, “[Los medios] han dicho que merecía ser golpeada, que la seguridad estaba haciendo su trabajo y protegiendo a su cliente. He estado con gente más famosa (...) durante mi llegada me empujaron por querer tomarse fotos conmigo y mi seguridad nunca los tocó y jamás los ha tocado, ni siquiera se acercan a la gente".

“El punto es, no me gusta que digan que lo merecía, porque ninguna mujer merece ser golpeada, nunca. Simplemente le toqué la espalda, me tomaron de la mano y me dieron una bofetada en la cara. Me tiraron al piso y mi mejor amiga me ayudó a levantarme.”

También dio a conocer que se encuentra a la espera de una disculpa pública por parte del jugador y de su equipo, la versión que se conocía anterior a esta, la publicó el portal estadounidense TMZ, el 6 de julio, en donde Britney Spears presentó un informe policial en contra de Damian Smith, quien es el director de seguridad de los San Antonio Spurs, luego del acontecimiento de la bofetada, al intentar tomarse una fotografía con la estrella de baloncesto.