BTS lanza un nuevo álbum antes de su esperado regreso a los escenarios

El regreso de BTS llega con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, presentado como un nuevo álbum que encapsula la identidad surcoreana de una "boyband" ahora mucho más madura.

Seúl, Corea del Sur/Las megaestrellas del k-pop BTS lanzaron este viernes un nuevo álbum, un día antes del esperado concierto que ofrecerán al aire libre en pleno centro de Seúl, pese a que al líder de la "boyband" surcoreana, RM, se le aconsejó reposo por una lesión en el tobillo.

El espectáculo, programado para la noche del sábado y que se espera que atraiga a unas 260.000 personas, será el primero del grupo tras una pausa de casi cuatro años en la que sus siete miembros cumplieron su servicio militar obligatorio.

Además, antecede a una gira mundial de 82 fechas.

El viernes, la agencia de BTS informó que el personal médico recomendó a RM, de 31 años, llevar un yeso y "reducir todo movimiento físico" durante al menos dos semanas, después de lesionarse el tobillo el jueves durante los ensayos.

El regreso de BTS llega con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, presentado como un nuevo álbum que encapsula la identidad surcoreana de una "boyband" ahora mucho más madura.

"Reflexionamos profundamente sobre nuestra identidad —y sobre la mejor manera de expresarnos con autenticidad— en toda nuestra música y nuestras actuaciones", dijo Jimin, de 30 años, miembro de BTS.

Comenzando con "Body to Body" y terminando con "Into the Sun", el álbum "ARIRANG", compuesto por 14 temas, toma su nombre de una canción popular sobre la nostalgia y la separación que a menudo se considera el himno nacional no oficial de Corea del Sur.

Un tráiler animado recurre a la historia de unos estudiantes coreanos cuyo canto fue grabado por la antropóloga estadounidense Alice Fletcher en un fonógrafo de cilindros en Washington en 1896.

Mientras suena la melodía, el adelanto muestra a los alumnos navegando hacia Estados Unidos y a BTS en el Palacio Gyeongbokgung de Seúl, el escenario del concierto del sábado.

"Regresan más fuertes"

Mientras tanto, la emoción va en aumento en Seúl, con los hoteles agotados desde hace semanas y miles de personas llegando en avión desde el extranjero, lo que evidencia la inmensa popularidad de esta agrupación que canta principalmente en coreano.

BTS es la punta de lanza de la "ola cultural coreana" que ha recorrido el mundo con música, películas ganadoras de Óscar como "Parásitos" y "Las guerreras k-pop", series de éxito como "El juego del calamar", la escritora ganadora del Nobel Han Kang, la gastronomía y sus reconocidos cosméticos.

Mara Cristia Yao y Rodessa Ericka Bonon, dos fanáticas de Filipinas, llegaron a Seúl aunque no pudieron conseguir entradas para el show del sábado.

"De todos modos, vamos a venir a esta zona. Estamos pensando dónde ubicarnos mañana", dijo Yao a la AFP, después de tomarse fotos juntas cerca de la plaza Gwanghwamun, donde se montaba el enorme escenario.

Se espera que BTS interprete en el concierto su nuevo disco, que, según reportes de los medios, el grupo pasó un tiempo grabando en Los Ángeles.

Grace Kao, profesora de sociología en la Universidad de Yale, dijo que, si bien cuenta con colaboraciones de compositores y productores occidentales, el título sirve para "recordar a los fans internacionales que BTS es, ante todo, un grupo coreano".

También acompaña algunas nuevas experiencias de los miembros de la banda, que ahora tienen entre 28 y 33 años.

Cuatro de ellos pasaron su servicio militar destinados cerca de la fuertemente fortificada frontera intercoreana, conocida por el alambre de púas, los inviernos duros y el entrenamiento intenso.

"Al igual que muchas personas que tuvieron que poner sus vidas en pausa o adaptarse a circunstancias difíciles, BTS cumplió con un deber que los separó por un tiempo", dijo a la AFP Loukia Kyratzoglou, una fanática de Grecia.

"Carta de amor"

En el apogeo de su fama antes de su receso, BTS se encontraba entre los artistas más populares de Spotify, codeándose con figuras como Taylor Swift y Justin Bieber.

Tras visitar la Casa Blanca, lanzar álbumes en inglés de gran éxito y actuar en famosos escenarios de todo el mundo, el grupo ha elegido un escenario histórico en su país para el concierto de regreso que marcará un hito.

Además de los presentes en Seúl, en medio de una gigantesca operación de seguridad, es probable que millones más vean la transmisión en vivo de Netflix en unos 190 países.

Este nuevo álbum "parece una carta de amor a su país natal", dijo Jeff Benjamin, columnista de K-pop de Billboard.

"Creo que serán recordados de la misma manera que recordamos a los Beatles o a Michael Jackson: no solo como artistas que encabezaron las listas de éxitos, sino como artistas que marcaron un antes y un después en la industria", aseguró.