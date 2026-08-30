La caótica saga de los conciertos de Kanye West en Rusia

Los conciertos de estrellas occidentales son escasos desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022, aunque artistas como Jason Derulom, Flo Rida y Tyga han seguido actuando.

Moscú, Rusia/El anuncio, el delirio y luego la cancelación. La llegada del rapero estadounidense Kanye West para ofrecer conciertos en Rusia en octubre quedó en entredicho esta semana, a pesar de la exaltación que generó la perspectiva de una visita poco común de un famoso artista occidental.

A pesar de que el cantante es vetado en varios países europeos debido a sus comentarios antisemitas, la saga comenzó a mediados de agosto, cuando una agencia moscovita anunció las actuaciones de Ye, como le conocen sus seguidores, el 10 y 11 de octubre en San Petersburgo.

La noticia de sus presentaciones desató el entusiasmo: decenas de miles de entradas se agotaron en un abrir y cerrar de ojos, las reservas de trenes y hoteles se dispararon, las redes sociales estallaron y la prensa rusa publicó decenas de artículos analizando el evento desde todos los ángulos.

Los conciertos de estrellas occidentales son escasos desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022, aunque artistas como Jason Derulom, Flo Rida y Tyga han seguido actuando.

Pero el lunes, el estadio que iba a albergar el evento, el Gazprom Arena, anunció que no se había firmado ningún contrato y que el concierto "no podía celebrarse" allí.

Solo unos días antes, el coliseo lo había estado promocionando en sus canales oficiales, asegurando a todos que "no era broma" la llegada de este "artista legendario".

A pesar de este giro inesperado, Say Agency, la empresa organizadora de los conciertos, asegura que se encontrará una solución para garantizar las presentaciones, aunque no precisa cómo ni dónde.

Según medios rusos, la decisión provino de las autoridades. Los organizadores comenzaron a vender entradas antes de obtener la aprobación necesaria, y la cancelación se decidió tras "una llamada desde Moscú", según el sitio de internet Fontanka, con sede en San Petersburgo.

El medio RBC informó el miércoles que el futuro del concierto se estaba debatiendo en el Kremlin. "Actualmente, todo indica que el concierto no se llevará a cabo", declaró una fuente cercana a la administración presidencial.

Sin embargo, el rapero estadounidense también cuenta con partidarios en altos niveles del gobierno, quienes creen que la llegada de un artista occidental podría demostrar que Rusia no está aislada del escenario internacional, según RBC.

La presidencia rusa, que fue interrogada por periodistas sobre la posibilidad de una reunión entre Vladimir Putin y West, no se pronunció sobre los acontecimientos.

Museo de la Edad Media

Algunos políticos rusos celebraron el anuncio de la visita de West como una victoria contra "la histeria antirrusa", mientras que otros se mostraron más críticos debido a las declaraciones pasadas del artista en las que glorificaba al líder nazi Adolf Hitler.

El cantante, de 49 años, atribuyó estas declaraciones, así como sus diatribas antisemitas, a las fases maníacas de su trastorno bipolar.

El año pasado, lanzó una canción titulada "Heil Hitler" y también vendió camisetas con una esvástica estampada.

Los conciertos de su gira fueron cancelados en el Reino Unido, Francia y Polonia, pero recientemente se presentó en los Países Bajos y España.

En 2024, West viajó a Moscú para el cumpleaños de un diseñador ruso, lo que desató rumores de un megaconcierto en el Estadio Luzhnikí. Finalmente, no se realizó ninguna presentación.

Irónicamente, el Estadio Luzhnikí declaró al canal de Telegram Mash que estaba listo para albergar los conciertos de West.

Aún más sorpresivo fue el ofrecimiento de un museo de la Edad Media y la Inquisición, ubicado en un pueblo del sur de Rusia y que colecciona instrumentos de tortura medievales, que aseguró que sus instalaciones son una alternativa para los conciertos.

Hasta el momento, West ha guardado silencio sobre el asunto. Según la prensa rusa, el anticipo por los conciertos ya le fue pagado.

Sus aficionados, además de estar decepcionados, aseguran que no han podido obtener el reembolso por sus entradas, que costaban hasta 160.000 rublos (unos 1.600 euros).

En las redes sociales, algunos expresan su decepción, mientras que muchos optan por tomárselo con humor. "El concierto más corto de mi vida", comentó un usuario.