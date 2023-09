¿Cómo? Cardi B está convencida que en su casa hay un fantasma que quiere tener intimidad con ella

Los Ángeles/Se acerca la temporada de Halloween y junto a ella las historias de terror que viven los famosos. Esta vez la protagonista es la polémica cantante estadounidense Cardi B, la cual asegura estar siendo acechada por un fantasma que la desea sexualmente.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, realizado hace un par de días, Cardi B, conocida por sus éxitos como I like it o 2Drip, confesó a sus seguidores que un fantasma la acosa en su casa, pues cree que quiere tener relaciones sexuales con ella, mientras su esposo, el rapero Offset no está.

La actividad paranormal que se vive en su casa de Los Ángeles inicio con algunos murmullos que percibía la cantante, aun sabiendo que estaba completamente sola. Según sus declaraciones, la presencia sobrenatural comienza con un zumbido, similar al de una mosca, pero al buscar el insecto no lo encuentra.

“Me baño, salgo del baño y me tumbo en la cama. Y empiezo a oír como el sonido de una mosca. A ver, no he sido capaz de encontrar la maldita mosca. Entonces empiezo a oír este sonido en el pasillo, suena como si alguien estuviera hablando por teléfono. Llamo al guardia de seguridad para que le diga al otro guardia que está vigilando la casa fuera que entre para escuchar el sonido”, relató la cantante al mencionar que cuando el personal entra al lugar el sonido se detiene.

La cantante también explicó que el supuesto fantasma solo se aparece cuando su esposo, el rapero Offset, no está con ella. “Cuando estoy sola, siempre quiere molestarme”, dijo Cardi B. “Eso sí, cuando estoy en la casa de Atlanta o Nueva York, no se manifiesta nada”.

Cabe destacar que, anteriormente, Cardi B ya había narrado en una entrevista que había un fantasma en su casa de Los Ángeles y que nadie le creía porque solo se le presentaba a ella y la mortificaba en los momentos más solitarios, incluso se entrometía en sus sueños.

Debido a la situación inexplicable, la rapera decidió dormir en las habitaciones de huéspedes y llamar a su personal de seguridad, pues teme que, al cerrar los ojos, este espíritu se aproveche.

Cardi B parece si creer en los fantasmas, por ejemplo, en una entrevista que dio a Hot 97 a principios de septiembre, confesó que cuando era más joven sí creía que el luchador de la WWE conocido como The Undertaker sí estaba muerto realmente.

“Cuando era pequeña, iba a ver la lucha libre y el Undertaker solía salir, y yo tontamente pensaba que realmente era un fantasma, que regresaba del mundo de los muertos”.