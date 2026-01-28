Celebridades llaman a protestar contra acciones de la policía migratoria de EEUU

Las manifestaciones se han hecho sentir en las alfombras rojas de festivales, estrenos y premios.

Los Angeles, Estados Unidos/Estrellas de Hollywood, cantantes y personalidades del entretenimiento tomaron las redes sociales para exigir acciones contra la policía migratoria tras la muerte a tiros de dos estadounidenses abatidos por agentes federales en Mineápolis.

Las manifestaciones se han hecho sentir en las alfombras rojas de festivales, estrenos y premios, usualmente libres de la polarización política que divide a la sociedad estadounidense, pero han cobrado más fuerza en las redes luego del tiroteo el sábado en el que murió Alex Pretti, un enfermero de 37 años.

A continuación, algunos de los pronunciamientos de las celebridades que expresaron su descontento contra la arremetida migratoria impulsada por el presidente Donald Trump:

Pedro Pascal

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal compartió una serie de publicaciones en Instagram en las que llama a sumarse a un paro nacional para protestar y exigir más transparencia sobre las acciones de la policía migratoria.

"La verdad es una línea divisoria entre un gobierno democrático y un régimen autoritario", escribió Pascal, quien también rindió homenaje a Pretti y a la activista Renee Good, abatida el 7 de enero por agentes federales.

"El pueblo estadounidense merece saber qué pasó", agregó.

Puedes leer: Estrellas de Hollywood critican al ICE tras letal tiroteo en Mineápolis

Jamie Lee Curtis

La actriz ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis también abogó por una protesta nacional, sumándose al clamor en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"¡Eran estadounidenses! ¡Tiroteados por nuestro gobierno!", escribió en una publicación el domingo con dibujos de los rostros de Pretti y Good. Además, este martes compartió una foto de Mineápolis con la leyenda: "¡Yo creo en Estados Unidos!".

Martha Stewart

La empresaria que construyó un imperio económico dando lecciones de estilo de vida acudió a Instagram alentada por su nieta de 14 años, según contó.

"Me siento desanimada y triste cada día (...) porque se nos dice que los inmigrantes, que somos la mayoría o descendemos de ellos, no son bienvenidos", escribió Stewart, de 84 años.

"Por no poder expresar nuestra frustración en manifestaciones pacíficas y porque podamos ser atacados e incluso asesinados por las tropas federales", agregó.

Katy Perry

La intérprete de "Firework" utilizó sus redes sociales para exhortar a sus seguidores a llamar a sus representantes en el Senado y ejercer presión por la vía presupuestaria.

"Porque es hora de transformar la rabia en acción", escribió la cantante de 41 años.

Kerry Washington

La actriz de "Scandal" explicó, paso a paso, a sus 7,6 millones de seguidores cómo llamar a sus representantes para exigir el bloqueo de recursos financieros destinados a ICE.

"No eres impotente ante lo que está pasando en Minesota", dijo.

"Hay algo que puedes hacer ahora mismo", agregó antes de llamar a la oficina de su representante en California en la Cámara.

Billie Eilish

La cantautora de 24 años llamó a las estrellas a levantar la voz en una historia en su Instagram tras la muerte de Pretti.

"Hey, mis colegas celebridades, ¿van a hablar o qué?", escribió Eilish.

Desde entonces, Eilish comparte publicaciones en sus historias de Instagram denunciando los procedimientos de ICE en sus redadas migratorias.