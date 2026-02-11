De La Chorrera al Super Bowl: panameño cocina para estrellas del deporte y Hollywood

Lo que comenzó entre fogones familiares en La Chorrera hoy se sirve en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo. Marcos Mendoza, chef panameño de 41 años, formó parte del equipo culinario que trabajó durante el Super Bowl, consolidando una carrera que lo ha llevado a cocinar para celebridades del deporte y el entretenimiento internacional.

Mendoza nació en La Chorrera y se crió hasta los 14 años en el corregimiento de Barrio Colón. Fue allí, observando a sus abuelas y tías en la cocina, donde descubrió su pasión por la gastronomía.

“Uno siempre estaba viendo, viendo”, recuerda sobre esos años en los que comenzó a enamorarse del arte culinario.

Una carrera en las grandes ligas

Tras mudarse con su familia a Estados Unidos, comenzó a abrirse paso en el exigente mundo gastronómico. Inició trabajando con el equipo de la NBA Sacramento Kings, luego formó parte de los Golden State Warriors y posteriormente se integró al equipo culinario de los San Francisco 49ers en la NFL.

Fue precisamente con los 49ers que tuvo la oportunidad de cocinar durante el Super Bowl, un evento que reúne a millones de espectadores en todo el mundo.

“Vinieron 40 monstruos, chefs duros, pero mi área nadie me la tocó”, comentó con orgullo sobre su participación en el evento.

Sabor panameño en cada plato

A lo largo de su trayectoria, Mendoza ha preparado platillos para figuras como Kobe Bryant (en vida), Anuel, Arcángel, Ariana Grande, Justin Bieber y Leonardo DiCaprio, entre otros.

Sin embargo, asegura que en cada receta busca incluir un toque que lo conecte con sus raíces panameñas.

“Prueben un patacóncito, prueben una yuca… una salsa de coco con curry”, dice, destacando ingredientes y sabores que evocan su tierra natal.

Un mensaje de esfuerzo

Hoy, su historia es reflejo de perseverancia y disciplina. Desde las cocinas familiares en Panamá hasta los camerinos y áreas VIP de los grandes eventos deportivos en Estados Unidos, Mendoza demuestra que el talento, acompañado de esfuerzo, puede cruzar fronteras.

“El panameño es trabajador, somos gente de echar para adelante”, afirma.

Su éxito no solo representa un logro personal, sino también una muestra del talento panameño que destaca en escenarios internacionales.

Información de Fabio Caballero