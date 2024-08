Akili McDowell, actor de la serie Billions acusado de matar a tiros un joven de 20 años

Akili McDowell fue arrestado y acusado de robo y asesinato en relación con un tiroteo mortal en Houston, Texas el pasado 20 de julio, según lo confirmaron las autoridades del lugar.

El pasado 3 de agosto, en una actualización del caso, el alguacil del condado Harris, Ed González, explicó lo ocurrido: “Los agentes del condado de Harris respondieron a un incidente en el estacionamiento de un edificio de apartamentos el 20 de julio, donde un hombre adulto había sufrido heridas de bala y fue declarado muerto en la escena, los sospechosos habían huido del lugar”.

“Los investigadores de homicidios acusaron a Akili McDowell (21) de asesinato por la muerte a tiros de Cesar Peralta (20). McDowell fue detenido recientemente y enviado a la cárcel del condado de Harris”, aseguró.

El agente informó, además, que actualmente la investigación está en curso y solicitó que cualquier persona que tenga información alguna al respecto se comunique con el departamento de policía, sin embargo, no aclaró por qué McDowell fue identificado como sospechoso y posteriormente detenido.

Además de ser arrestado y acusado de asesinato el 1 de agosto, los registros carcelarios en línea del condado de Harris mostraron que McDowell también fue acusado de robo y que su fianza se fijó en $400,210 por ambos presuntos delitos.

¿Quién es Akili McDowell?

Es un joven actor estadounidense conocido por su papel protagonista en la serie de televisión "David Makes Man" creada por Tarell Alvin McCraney, quien también es coautor de la película ganadora del Oscar "Moonlight".

En "David Makes Man", Akili interpreta a David, un prodigio de 14 años que lucha por equilibrar su vida entre el mundo académico y las presiones del entorno desfavorecido en el que vive. Su actuación ha sido ampliamente elogiada, destacando su habilidad para manejar un papel complejo y emocionalmente exigente.

Además de "David Makes Man", Akili McDowell ha aparecido en otras producciones, incluyendo la serie "The Astronaut Wives Club" y la película "The Lion Guard: Return of the Roar". Su talento y versatilidad como actor joven le han ganado reconocimiento y varias oportunidades en la industria del entretenimiento.

McDowell es considerado una promesa emergente en Hollywood debido a su capacidad para interpretar personajes con profundidad y autenticidad.