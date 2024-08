Actor Jax Taylor ingresa a tratamiento por problemas de salud mental: 'No supera separación de su esposa'

El hombre reconoció la necesidad de confrontarse a sí mismo buscando una rehabilitación emocional luego de su separación, por lo que no tuvo reparo acudir a un especialista.

"Jax siempre ha sido sincero sobre sus problemas de salud mental, especialmente durante los últimos meses en su podcast. Este es un momento particularmente delicado para él y su familia. Piden privacidad y respeto hasta que esté listo para hablar más sobre este asunto", dijo su portavoz en un comunicado del 30 de julio.

El exmodelo y su exesposa Brittany Cartwright tuvieron un hijo que ahora tiene 3 años. Tras cuatro años de matrimonio y 10 años viviendo juntos, Jax se separó y cinco meses después acudió a los psicólogos para iniciar su recuperación emocional.

"En mi último podcast mencioné que muchos matrimonios pasan por momentos difíciles. Jax y yo nos estamos tomando un tiempo separados y tomé la decisión de mudarme a otra casa para tener algo de espacio por el bien de mi salud mental. El año pasado fue un año particularmente difícil”, dijo Brittany.

"Hasta que pueda arreglarme y llegar a donde quiero estar, no puedo ser bueno para ella", dijo Jax al respecto, consciente de que la decisión que tomaron en mutuo acuerdo fue la correcta.

A pesar de que la separación entre ambos se dio de manera pacífica, la tensión de la relación quedó evidenciada durante un programa en el que ambos participan.

"No te vas a salir con la tuya por la forma en que me has tratado todos estos años. Me gritaste, me dijiste cosas horribles”, le dijo Brittany a Jax en un episodio de la primera temporada de su serie de Bravo, The Valley.

"Creo que eso es muy importante. Está trabajando en sí mismo de diferentes maneras. Obviamente, es doloroso ver otras cosas y tener que pasar por esto tan públicamente, pero al mismo tiempo, como se ve en el final, me vi empujada a tomar esta decisión", señaló Brittany. "Nunca, nunca, querría hacer esto y tener todo esto sucediendo en mi vida si no fuera absolutamente necesario", concluyó.