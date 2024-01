Actor Russell Crowe asegura que desciende de un 'Lord' decapitado

El actor neozelandés Russell Crowe aseguró que desciende de Simon Fraser, el undécimo Lord Lovat y el que fuera el último decapitado en el Reino Unido, según el medio escocés 'The Scotsman'. Como publicó el actor en la red social X, para que la gente pudiera ver la ejecución del Lord se levantaron tribunas de madera, una de las cuales se cayó, causando la muerte de nueve espectadores. Se dice que cuando Fraser se enteró, se echó a reír, momento en el que fue ejecutado y convirtiéndose, así, en el responsable de la frase hecha en inglés 'laughing his head off', equivalente a 'partirse de risa' en español.

De acuerdo con la web de la Enciclopedia Británica, Simon Fraser (1667-1747) fue conocido por "la violencia de sus discusiones y sus cambios de lealtad". Fue condenado a ser ejecutado por alta traición, al formar parte de la rebelión jacobita, que quería restaurar en el trono de Inglaterra a Jacobo II Estuardo y a sus descendientes.

Por otra parte, Crowe también compartió su descubrimiento de que el padre de uno de sus tatarabuelos por parte de madre fue el italiano Luigi Ghezzi, que viajó a Nueva Zelanda en 1864 tras conocer a Mary Ann Curtain, la que fuera su mujer, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Además, el actor destacó que hace tres generaciones, varios de sus antepasados femeninos se casaron con hombres de apellido Crowe.

"Pensé que conocía a todos los miembros de la familia Crowe, pero también estoy emparentado con otra línea de Crowes que parecen haber estado en Australia desde muy pronto", comentó.

Asimismo, añadió que aún le queda camino por recorrer en la exploración de su genealogía, ya que todavía no conocen la procedencia de uno de los test de ADN de sus familiares cercanos que es "mayoritariamente irlandés". No obstante, indicó que ya ha descubierto "conexiones noruegas, italianas, escocesas y maoríes" en su historia familiar.

"Es genial descubrir finalmente la conexión italiana y que por mucha Italia que he visto, proceda de lugares en los que nunca he estado. Parece que me esperan aventuras en el futuro", concluyó. EFE