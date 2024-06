Actriz de 'The Big Bang Theory' anunció impresionante oferta laboral para un perro

El can estaría encargado de ser un director de tratamientos que tenga como funciones principales probar todos los nuevos productos para perros que lance al mercado ‘Oh Norman’, la empresa de la actriz. Además de hacer labores de contenido para redes sociales.

“Estamos buscando un perro al que le guste probar cosas nuevas, que tenga un agudo sentido del olfato y del gusto, que comprenda las tendencias y lo que les interesa a sus compañeros, así como un buen conocimiento de las redes sociales”, puntualizó la actriz sobre el cargo.

Te puede interesar: Policía Nacional realizará jornada de esterilización de mascotas para sus funcionarios

“Lancé mi marca para llenar el vacío en el mercado de productos para perros asequibles, ecológicos y de origen ético. Desde el lanzamiento, mis peludos han estado probando todos nuestros productos, desde ropa y toallitas de limpieza hasta juguetes y golosinas”, dijo Cuoco.

También estableció la raíz de su pasión por otorgarle con sus productos un mejor nivel de vida a las mascotas: “¡Estoy dedicando más tiempo y recursos a promover y asociarme con refugios de rescate, lo que inevitablemente me lleva a conocer mascotas más adorables! Oh Norman! Me abrió los ojos aún más (si es posible) sobre la importancia de adoptar y mostrar a todos los perros el amor y atención que merecen”.

Por lo pronto, los dueños de los peludos que deseen postularse a la oferta laboral y que sean residentes en los Estados Unidos lo deben hacer en la página web www.ohnorman.com donde tendrán plazo hasta el 13 de septiembre.

El ganador se oficializará en octubre. “¡No puedo esperar a conocer al nuevo miembro de nuestro equipo! ¡Estoy segura de que será una gran incorporación!”, concluyó la actriz.