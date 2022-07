Actriz de The Crown se convierte en la primera persona no binaria en ser portada de Vogue

Emma Corrin se convertirá en la primera persona de género no binario en tener una portada en la revista Vogue para la edición de agosto. Lx artista ha ha participado en producciones como The Crown, Pennyworth y proximamente My Policeman.

Vogue ha demostrado con el paso del tiempo su apoyo a las minorías sociales, compartiendo en sus portadas a personas de diferentes razas, géneros y tallas. Ahora, con el turno de Corrin, se adentran a un nuevo capítulo en su historia.

Corrin, quien se identifica con los pronombres neutros (they/them), ha compartido en una entrevista junto a Emma Specter varias temáticas, incluyendo su opinión sobre la identidad de género y su participación en la comunidad LGBTQ+.

“En mi opinión, el género no es algo que sienta fijo y no sé si alguna vez lo será; siempre puede haber allí algo de fluidez para mí”, le dijo a la entrevistadora. — Emma Corrin

Desde 2021 pasó de utilizar los pronombres femeninos, con el fin de resistirse a los moldes de género. “Estamos demasiado acostumbrados a definirnos a nosotros mismos”. En julio del 2021 compartió en sus redes que todavía se encuentra descubriéndose, como le pasa a todas las personas. Sobre esto le mencionó a Specter que siente que, cuando se le trata de “they”, le ven y entienden más. Siente que le conocen de verdad.

Sin embargo, mantiene el sentimiento y la “intensa presión” de que debe justificar su identidad en la comunidad. “Estoy resolviendo todo este complejo asunto del género y la sexualidad”.

Confesó que el temor se debe a que a pesar de haber salido con chicas y chicas no quiere ponerse límites o etiquetas. “Me gusta la gente”.

También comentó que siente que debe utilizar correctamente sus redes para educar. "Si tienes una plataforma y puedes usarla, eso es obviamente muy importante,- y conocí a algunas personas increíbles a través de ella".

Igualmente, compartió que las nuevas generaciones se muestran más liberales y tranquilas que las demás. "Están encontrando una manera de expresarse que es menos binaria de una manera muy orgánica. Mientras que nosotros estamos casi atrapados en el medio."

La edición con Corrin estará disponible al público en el mes de agosto.