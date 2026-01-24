'El agente secreto' resuena en el mundo porque habla del uso del poder para 'aplastar', dice su director

En Recife, escenario clave de sus películas, es donde Wagner Moura encarna a un profesor universitario recién llegado de Sao Paulo que no sabe que es buscado por sicarios ligados al régimen militar.

Brasilia, Brasil/Recién nominada a cuatro estatuillas en los Óscar, la película brasileña "El agente secreto" resuena hoy en el mundo por su historia universal "del uso de poder para aplastar a la gente", afirma su director, Kleber Mendonça, en entrevista con la AFP.

Después de "Aún estoy aquí", ganadora del Óscar al mejor filme extranjero en 2025, una nueva cinta sobre la dictadura brasileña (1964-1985) atrae los focos de Hollywood con candidaturas a mejor película, mejor película internacional, mejor actor (Wagner Moura) y mejor casting, tras recibir ya dos Globos de Oro, entre otros premios.

Kleber Mendonça ("Aquarius", "Bacurau") relaciona el buen momento de la industria cinematográfica brasileña con el regreso al poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, después de que "la cultura fue extinguida en Brasil" bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Mendonça habló con la AFP en teleconferencia desde Recife, la ciudad del noreste de Brasil donde nació en 1968 y donde el jueves recibió la buena nueva desde Los Ángeles.

En Recife, escenario clave de sus películas, es donde Wagner Moura encarna a un profesor universitario recién llegado de Sao Paulo que no sabe que es buscado por sicarios ligados al régimen militar.

A continuación, extractos de la entrevista, editada para una mejor comprensión.

PREGUNTA: ¿Qué explica este momento positivo para el cine brasileño?

RESPUESTA: "El cine brasileño volvió a conectarse a la corriente con la elección de Lula en 2022, después de cuatro años en los que la cultura, en términos prácticos, fue extinguida en Brasil. El Ministerio de Cultura fue eliminado. Todos los mecanismos para su fomento fueron desactivados.

También creo que sucedió una gran alquimia: tenemos dos películas que fueron muy bien recibidas en Brasil y en el ámbito internacional. 'Aún estoy aquí' y 'El agente secreto' se convirtieron en un escaparate del cine brasileño".

P: Ambos filmes abordan la última dictadura militar en Brasil. ¿Por qué esas historias resuenan tanto en el exterior?

R: "Cualquier historia sobre el uso del poder para aplastar a la gente siempre será universal.

El mundo de hoy es el mismo mundo de guerras, invasiones, robos de tierras, uso de poder militar o personal, agresiones y batallas, no es novedad. Lo que impacta es que se siguen cometiendo los mismos errores de siempre.

Cuando escribí 'El agente secreto' inicialmente pensé que iba a estar aislado en 1977, pero empecé a darme cuenta de que el filme hablaba mucho sobre la lógica de Brasil en 2019, 2020, 2021 (bajo Bolsonaro ndlr). Una lógica traída del pasado. En plena democracia del siglo XXI, un grupo de políticos decidió reeditar la iconografía, las palabras, las maneras y la falta de ética del régimen militar".

P: ¿Cómo ha sido vista la cinta en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump es criticado por ataques a las libertades y su política contra los inmigrantes?

R: "La reacción es muy fuerte. La película tiene la capacidad de que muchas personas en el Estados Unidos contemporáneo se identifiquen con la historia del filme.

Creo que la reacción pasa mucho por el momento histórico por el que está pasando Estados Unidos. Al mismo tiempo es muy emotiva".

Moura está "donde debería estar"

P: Lula dijo que "El agente secreto" es "una película esencial para no dejar caer en el olvido la violencia de la dictadura". ¿El cine tiene un papel político a desempeñar?

R: "No veo una obligación de hacer filmes políticos.

Si haces una película o cuentas una historia de manera honesta, franca y con conocimiento, probablemente ayudarás a una mejor comprensión del país o la sociedad.

Mis películas han contribuido al debate de alguna forma pero no fueron diseñadas para eso".

P: Wagner Moura ("Guerra civil", "Tropa de élite" participa por primera vez en una de sus películas ¿Puede ganar el Óscar a mejor actor?

R: "Es un gran actor, un gran artista y una gran persona. Y está exactamente en el lugar donde debería estar".

P: Usted ha sido muy abierto en sus posicionamientos políticos. ¿Ve el cine como una forma de resistencia?

R: "No hago películas para que sean estandartes de resistencia, pero creo que el arte, la expresión artística puede funcionar muy bien como una pieza de resistencia".