Alfonso Herrera vuelve al hospital por una nueva cirugía: qué se sabe de su salud

Lo confirmado es que volvió a pasar por el quirófano para atender una lesión de rodilla cuyo origen se remonta a más de diez años.

El actor mexicano Alfonso Herrera compartió imágenes desde el hospital y despertó inquietud entre sus seguidores, luego de mostrar que necesitaba someterse nuevamente a una intervención en la rodilla. El artista aparece con bata médica, una vía intravenosa y conectado a un suero. Aunque las imágenes evidenciaron que atravesaba un procedimiento médico, también dejó ver buen ánimo y recurrió al humor para referirse a la situación.

Herrera explicó el motivo de su hospitalización al acompañar su publicación con la frase: “La tercera es la vencida… Bendita rodilla”. El mensaje hizo referencia a que esta es una nueva operación relacionada con una lesión de rodillaque arrastra desde hace más de una década. Su comentario también dejó entrever la expectativa de que esta intervención ayude a resolver las molestias que han persistido con el paso del tiempo.

La lesión original se produjo durante una actividad deportiva, cuando el actor sufrió un accidente que afectó seriamente la articulación. Desde entonces, el problema ha requerido tratamientos y periodos de recuperación, además de nuevas consultas e intervenciones. Las secuelas no desaparecieron por completo y han continuado generándole incomodidad, por lo que la rodilla se ha convertido en un asunto recurrente en su historia médica.

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Antes de esta cirugía, el también cantante ya había pasado por una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y por procedimientos relacionados con los meniscos. A pesar de esas intervenciones, todavía experimentaba molestias y ciertas limitaciones físicas. La operación más reciente busca atender los problemas que permanecían después de los tratamientos previos y mejorar la estabilidad de la articulación, de acuerdo con la información publicada sobre su estado de salud.

Por ahora, no se han difundido detalles adicionales sobre la técnica empleada, la duración de la intervención ni el tiempo que necesitará para recuperarse. La información compartida permite confirmar que se sometió a una nueva cirugía de rodilla, pero no establece un calendario para retomar compromisos laborales o entrenamientos físicos.

En una de las imágenes aparece recostado en la cama, mientras que en otra se le ve de pie con el suero y el medicamento intravenoso. Esas escenas dieron contexto a su mensaje sobre la tercera intervención y permitieron conocer, a través de sus redes, que la hospitalización estaba relacionada con la lesión que ha enfrentado durante años.

Herrera es conocido por su trayectoria como actor y cantante, además de haber formado parte de RBD, agrupación que alcanzó popularidad internacional a mediados de la década de 2000. Sin embargo, la información difundida en esta ocasión se centra en su estado físico y en el tratamiento de una lesión antigua, no en un anuncio relacionado con proyectos artísticos ni con un posible regreso musical.

La persistencia de las molestias después de una reconstrucción del ligamento cruzado anteriory de procedimientos en los meniscos explica por qué la rodilla ha necesitado atención nuevamente. Según lo reportado, el objetivo de la nueva operación es corregir los detalles que todavía le causaban incomodidad y ayudarlo a recuperar estabilidad, con la esperanza de que pueda retomar sus actividades sin dolor ni restricciones.

Mientras avanza su recuperación, el actor mantiene informados a sus seguidores mediante publicaciones personales. Su comentario, cargado de ironía, resumió la situación sin ofrecer un diagnóstico distinto de los problemas ya conocidos. Hasta que Herrera comparta novedades, no hay información confirmada sobre cuánto durará el reposo ni sobre los pasos siguientes de su rehabilitación.