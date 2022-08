Alicia Machado contó secretos inéditos de su romance con Luis Miguel

En una entrevista para YouTube, la Miss Universo 1996 hizo un recorrido por los pasajes más importantes de su vida como la polémica con Donald Trump, su infancia, el divorcio de sus padres y algunos de sus amores, como el que vivió con el cantante mexicano Luis Miguel en medio de su episodio más turbulento.

Un año antes, en 1995, Alicia Machado se corona Miss Venezuela, lo que le permite representar a su país en el certamen de belleza al año siguiente. En la final, Machado se impuso a las representantes de Aruba y Finlandia y logra ganar la quinta corona de Miss Universo para Venezuela. No obstante, su reinado se caracterizó por la exposición despiadada a la que fue expuesta por Donald Trump debido a un "supuesto" aumento de peso.

Ahora, 16 años después, la venezolana ha revelado secretos nunca antes conocidos de aquella etapa de su vida en donde también tuvo un sonado romance con el cantante mexicano Luis Miguel.

Machado recordó los inicios de aquel romance con ‘El Sol’ y comenzó por aquel primer encuentro que también logró mover las fibras más sensibles de su corazón y a partir del cual su historia de amor empezó a consolidarse.

“Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas me mudo a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo y ese fotógrafo era amigo de él, le hacía las fotos de sus discos", recordó la ex reina de belleza.

"Se apareció en la sesión de fotos, no me había dado cuenta que era él. Entonces él se paró detrás del fotógrafo, yo me salgo de la foto, lo veo y me meto como a un cuartito y la señora que en ese entonces me cuidaba me dice: ‘Luis Miguel, no lo puedo creer’ y ahí lo conocí”, agregó.

Tras ese primer encuentro, Luis Miguel movió sus influencias para conseguir el número de la venezolana y, una vez que lo logró, se comunicó con ella para entablar una cordial conversación que llegó con el inicio de su romance.

Si bien, anteriormente Alicia Machado había hablado sobre su romance con Luis Miguel y aseguraba que el cantante se había portado como "todo un caballero" durante el idilio, no había dado mayores detalles al respecto como hasta ahora.

Machado contó que, en su primera cita el cantante cerró todo un restaurante para que él y la ex reina de belleza pudieran disfrutar de una romántica y apacible velada.

Tiempo después, se dio el primer beso de la pareja e incluso, Machado reconoció que fue gracias al intérprete de ‘La Incondicional’ encontró un apoyo real ante los trastornos alimenticios por los que ella atravesaba en aquella época.

“Yo tengo muy bonitos recuerdos de él, aparte de que él a mí me ayudó mucho en esa época. Cuando Trump hacía lo que hacía, pinche viejo lo odiaba, y siempre él (Luis Miguel) me decía, ‘No, tú no estás gorda, él es un imbécil, tú no le hagas caso’. Él me daba mucho support entonces me encantaba andar con él por eso. Él era el único que me decía que yo no era gorda, todo el planeta me decía que yo era gorda menos Luis Miguel, entonces creo que eso me ayudó”, recordó Machado.

Desafortunadamente, la diferencia de edades y la apretada agenda de ambas personalidades terminaron por jugar un papel determinante en su separación años más tarde, no obstante, Alicia Machado aún recuerda a su expareja con gratitud y cariño.

*Con información de Telemundo*