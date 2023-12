Angelina Jolie desarrolló extraña parálisis en el rostro tras divorciase de Brad Pitt

La actriz que pasó más de una década al lado del actor con el que comparte tres hijos biológicos y tres adoptados confesó en una reciente entrevista que durante su proceso de separación de Brad Pitt desarrolló 'parálisis de Bell', una extraña afección que provoca debilidad repentina en los músculos de la cara, lo que hace que el rostro se vea caído.

A pesar de las fuertes críticas que recibió al inicio de su relación con Brad Pitt por parte de un sector de la prensa que la acusó de haberse entrometido en el matrimonio del actor con su entonces esposa Jennifer Aniston, la pareja demostró que su amor era real y con el tiempo se ganaron el cariño de Hollywodd. Sin embargo, aquella historia terminó de la forma más lamentable posible con acusaciones cruzadas y una demanda de violencia doméstica luego que saliera a la luz que Pitt había agredido al hijo mayor de Angelina bajo los efectos del alcohol.

La pareja, que estuvo junta casi 12 años y casada dos, se separó en septiembre de 2016 por “diferencias irreconciliables”, según la solicitud de divorcio presentada por Jolie, quien también pidió la custodia de sus seis hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox. La separación desencadenó un episodio traumático para la actriz de Hollywood que solo hasta ahora han sido revelado.

Jolie, de 48 años, abrió su corazón al medio estadounidense The Wall Street Journal para contar detalles inéditos de su vida y todo lo que pasó durante su traumática separación.

“Mi cuerpo reacciona muy fuerte al estrés”, confesó la protagonista de Maléfica. “Mi azúcar en sangre sube y baja. De repente tuve parálisis de Bell seis meses antes de mi divorcio”. — Angelina Jolie

La parálisis de Bell es un trastorno que causa debilidad repentina en los músculos de un lado de la cara, haciendo que se vea caída. La sonrisa se vuelve asimétrica y el ojo del lado afectado no puede cerrarse. La mayoría de los casos se resuelven en pocas semanas y puede afectar a cualquier persona sin importar edad, según explica la Clínica Mayo en su sitio web.

Sobre el mundo de la actuación, la actriz fue contundente al afirmar que "Hollywood no es un lugar sano". En su entrevista con 'The Wall Street Journal Magazine', Jolie aseguró que si hubiese empezado su carrera en los tiempos actuales, no sería actriz: "Quizá sí de teatro, pero no de Hollywood. Cuando empecé, no había tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto".

La actriz asegura que los primeros años de fama fueron muy duros y llegó a tener depresión y pensamientos suicidas; además, el punto más álgido de su carrera llegó mientras su madre moría a causa de un cáncer.

En la conversación con el periódico estadounidense reconoce que, aunque gracias al público tiene una carrera, la gente tiene una imagen de ella que no se corresponde del todo con la realidad y que no le permite exteriorizar su sufrimiento o tristeza.

*Con información de EFE, www.eluniverso.com y www.noticias.caracoltv.com*