'Se arrepiente' | Will Smith confiesa que fue un error convertir a sus hijos en celebridades

Como todo padre orgulloso, desde que Will Smith tuvo entre sus brazos a sus hijos Jaden y Willow, se convenció que ambos habían nacido con un talento innato para conquistar el éxito. Es por ello que el actor, valiéndose de su fama, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que los dos se convirtieran en celebridades a muy temprana edad. Sin embargo, ahora que los niños pasaron a convertirse en jóvenes adultos reconoce que los resultados han sido muy negativos.

De hecho, en ese momento, Will Smith pensó que estaba haciendo lo correcto por el bien de su familia. En 2010 logró uno de sus mayores objetivos que era convertir a sus hijos Jaden y Willow Smith en estrellas del cine, la música y la televisión. Para ese entonces Jaden era la estrella infantil del remake de Karate Kid y su hija Willow obtenía un disco de platino con su álbum debut.

Sin embargo, el sueño se le transformó en una horrible pesadilla. Así lo confesó en una entrevista íntima con Kevin Hart en la que Will Smith reveló su arrepentimiento por forzar a sus hijos a convertirse en celebridades cuando apenas eran unos niños.

El paso del tiempo le demostró a Will Smith el error que había cometido. A pesar de que quería actuar de manera distinta que su padre abusador, y de que estaba intentando construir el sueño familiar “que tenía en su cabeza”, señaló: “Nadie era feliz. Nadie quería ser el miembro del pelotón. Willow fue la primera en amotinarse y esa fue la primera vez que me di cuenta de que el éxito y el dinero no equivalen a la felicidad”.

Will Smith solo quería hacerlo mejor que su padre, pero se percató de que estaba llevando a su familia a un atolladero oscuro y peligroso y en vez de comportarse como un padre parecía un representante o mánager.

No obstante, la forma en que Will crió a sus hijos e incluso la forma en que Smith se maneja hasta el día de hoy es resultado de varias inseguridades que iniciaron cuando él era un adolescente.

“Yo era un tipo que, cuando tenía quince años, mi novia me engañó, y decidí que si yo era el número uno, ninguna mujer me engañaría jamás. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de que nunca nadie sea mejor que yo y tendré el amor que mi corazón anhela”.

El fracaso de la cinta Después de la Tierra y su confrontación con su hija Willow serían el factor que reformularía su forma de ver la vida, anteponiendo el amor sincero al éxito financiero.

"No se puede tener suficiente dinero, no se puede tener suficiente éxito. No hay suficiente. Lo único que saciará esa sed existencial es el amor. Y solo recuerdo ese día en que hice el cambio de querer ser un ganador a querer tener las relaciones más poderosas, profundas y hermosas que pudiera tener", expresó.

Con información de Infobae